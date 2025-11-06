Suspendieron la licencia de conducir de Agustina Robledo tras viralizarse su pelea con un jubilado en Villa del Parque
Según informó la ANSV, la medida no está vinculada con el hecho de violencia que sufrió la joven, sino con el contenido que ella misma compartía en las redes.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de Agustina Robledo, la joven que denunció haber sido agredida por un jubilado en Villa del Parque. La decisión se tomó luego de que se difundieran videos en redes sociales que mostraban su conducta peligrosa al volante.
Según informó la ANSV, la medida no está vinculada con el hecho de violencia que sufrió Robledo, sino con el contenido que ella misma compartía en redes. “En las imágenes, se la ve manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro”, señala el parte oficial.
A raíz de la viralización del caso, varios usuarios denunciaron su comportamiento vial y el organismo nacional inició una investigación. Además, se comprobó que el auto de Robledo no tenía patente trasera, lo que constituye otra infracción grave.
La ANSV pidió la inhabilitación temporal de su Licencia Nacional de Conducir y advirtió que la joven deberá realizar una evaluación psicológica y técnica “para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en la vía pública”.
La viralización del caso y las denuncias ciudadanas
Con la exposición mediática que generó la agresión, múltiples personas revisaron las redes sociales de Robledo y descubrieron que solía publicar videos manejando con el celular en la mano o mirando a cámara mientras conducía.
Esa evidencia derivó en varias denuncias ciudadanas ante la ANSV, que finalmente resolvió suspender su registro bajo el argumento de “conducta temeraria” y “riesgo para terceros”.
El violento episodio en Villa del Parque
El caso de Agustina Robledo se conoció después de que denunciara a un vecino jubilado por golpearla en la cara tras una discusión por una supuesta obstrucción en la salida de su garaje.
El hecho ocurrió el miércoles en una vivienda del barrio Villa del Parque. Según relató la joven de 23 años a A24, el hombre le recriminó haber dejado el auto mal estacionado frente a su entrada y comenzó a insultarla.
“Empecé a escuchar que le estaba pegando con una bolsa de basura y después le dio una patada al auto. Cuando salí, me dijo que no podía salir y, cuando lo amenacé con llamar a la policía, me pegó una piña con una llave entre los dedos”, contó Agustina.
La agresión quedó registrada en un video filmado por la propia víctima, donde se ve el momento exacto en que el jubilado la golpea en el rostro. Tras la denuncia, la Policía acudió al lugar y el fiscal ordenó detener al agresor, que fue trasladado a un hospital por una afección cardíaca antes de declarar.
Una investigación abierta en dos frentes
Mientras la Justicia porteña avanza con la causa por lesiones y amenazas contra el hombre, la Agencia de Seguridad Vial mantendrá la suspensión preventiva de la licencia de Robledo hasta que se determine si puede volver a conducir.
El caso generó un fuerte debate en redes sociales entre quienes repudiaron la violencia del jubilado y quienes cuestionaron el comportamiento vial de la joven.