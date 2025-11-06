Suspendieron la licencia de conducir de Agustina Robledo tras viralizarse su pelea con un jubilado en Villa del Parque.

Embed

La viralización del caso y las denuncias ciudadanas

Con la exposición mediática que generó la agresión, múltiples personas revisaron las redes sociales de Robledo y descubrieron que solía publicar videos manejando con el celular en la mano o mirando a cámara mientras conducía.

Esa evidencia derivó en varias denuncias ciudadanas ante la ANSV, que finalmente resolvió suspender su registro bajo el argumento de “conducta temeraria” y “riesgo para terceros”.

El violento episodio en Villa del Parque

El caso de Agustina Robledo se conoció después de que denunciara a un vecino jubilado por golpearla en la cara tras una discusión por una supuesta obstrucción en la salida de su garaje.

El hecho ocurrió el miércoles en una vivienda del barrio Villa del Parque. Según relató la joven de 23 años a A24, el hombre le recriminó haber dejado el auto mal estacionado frente a su entrada y comenzó a insultarla.

“Empecé a escuchar que le estaba pegando con una bolsa de basura y después le dio una patada al auto. Cuando salí, me dijo que no podía salir y, cuando lo amenacé con llamar a la policía, me pegó una piña con una llave entre los dedos”, contó Agustina.

La agresión quedó registrada en un video filmado por la propia víctima, donde se ve el momento exacto en que el jubilado la golpea en el rostro. Tras la denuncia, la Policía acudió al lugar y el fiscal ordenó detener al agresor, que fue trasladado a un hospital por una afección cardíaca antes de declarar.

Una investigación abierta en dos frentes

Mientras la Justicia porteña avanza con la causa por lesiones y amenazas contra el hombre, la Agencia de Seguridad Vial mantendrá la suspensión preventiva de la licencia de Robledo hasta que se determine si puede volver a conducir.

El caso generó un fuerte debate en redes sociales entre quienes repudiaron la violencia del jubilado y quienes cuestionaron el comportamiento vial de la joven.