"Me pegó en la cara": el video del brutal ataque de un vecino a una chica por su mal estacionamiento

La situación escaló de inmediato. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó entre lágrimas.

“Si no me ayudaban, me seguía pegando”

Agredida en Villa del Parque 2 Una persona -un joven que pasaba por la calle- interviene para frenar al agresor. "Creo que lo mandó Dios", dijo Agustina. (Foto: captura de video)

En el video que la víctima subió a Instagram se ve el momento exacto en que el hombre se abalanza sobre ella, mientras una persona -un joven que pasaba por la calle- interviene para frenarlo.

“No lo conozco, apareció de la nada. Creo que lo mandó Dios, porque no sé qué habría pasado si no se metía. La vecina me gritaba que me iba a seguir pegando. Ese chico lo agarró fuerte y ahí recién se detuvo”, contó Agustina.

El agresor continuó insultando, mientras la esposa -que presenció toda la escena- le pedía a la víctima que “no llamara a la Policía”. “Me dijo que yo era una loca y que dejara de armar quilombo. No se acercó a pedirme disculpas, nada”, agregó.

La intervención policial y el botón antipánico

Tras el llamado al 911, varios móviles de la Comisaría Vecinal 11B llegaron al lugar. Los agentes demoraron al hombre, quien fue trasladado para ser evaluado por un médico forense antes de ser puesto a disposición de la fiscalía.

Agustina, en tanto, pasó gran parte de la madrugada en la comisaría realizando la denuncia y recibiendo atención médica. “Recién llegué a mi casa esta mañana. Me dieron un botón antipánico porque vivo pared de por medio con él y tengo miedo”, explicó.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que deberá determinar si el agresor -un jubilado de 70 años con problemas cardíacos- puede ser imputado por lesiones y amenazas. Según relató la víctima, “el fiscal dudaba en detenerlo porque tiene seis stents”, aunque finalmente fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Testimonios de los vecinos

El ataque conmocionó al barrio. “Todos sabemos que este hombre es violento y maltrata a su familia”, contó una vecina que prefirió no dar su nombre. “Más de una vez se escucharon gritos y golpes del otro lado de la pared. Agustina una vez llamó a la policía porque pensaba que le estaba pegando al hijo”, añadió.

Otros vecinos aportaron imágenes de cámaras de seguridad para respaldar la denuncia. En una de ellas se observa al agresor saliendo de su casa con una bolsa de basura y acercándose al vehículo antes de comenzar la agresión.

“Lo que se ve es clarísimo: va directo a atacarla”, dijo una periodista que cubría el caso. “Por suerte un joven intervino, porque si no lo frenaban, la desfiguraba”.

La víctima, entre el miedo y la indignación

Agustina intenta retomar su rutina, pero confiesa que teme volver a cruzarse con su agresor. “Sigue viviendo pared de por medio. Yo tengo miedo de salir al pasillo o al patio. No sé si el botón antipánico realmente sirve, pero al menos me siento un poco más protegida”, dijo.

El Ministerio de Justicia y Seguridad informó que el dispositivo está activo y conectado al sistema de emergencias de la Ciudad, que puede acudir en minutos ante cualquier alerta. Sin embargo, la víctima se muestra escéptica: “Ya sabemos que el botón antipánico muchas veces no alcanza. Ojalá que esta vez sirva, porque este hombre es peligroso”.

La investigación judicial

La causa fue caratulada como “lesiones y amenazas”, con intervención de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8. Según fuentes judiciales, se evalúa también un posible agravante por violencia de género, dado el tenor del ataque y las amenazas posteriores.

Además, se solicitaron las grabaciones de cámaras privadas y públicas de la cuadra para reconstruir el hecho completo. El joven que intervino para frenar la agresión aún no fue identificado, pero los investigadores intentan ubicarlo para que declare como testigo.

Por su parte, el agresor fue trasladado al Hospital Álvarez, donde permanece internado bajo observación médica y custodia policial, a la espera de su audiencia judicial.