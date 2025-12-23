La sorpresa de LAM a Yanina Latorre en su despedida que la hizo llorar desconsoladamente: "Lo di todo"

Embed

Qué le dijeron Lola y Dieguito a Yanina Latorre en su despedida

Yanina Latorre vivió uno de los momentos más conmovedores de su despedida de LAM (América TV) al encontrarse, de manera inesperada, con sus afectos más cercanos. En el día de su salida del programa, la producción le preparó una sorpresa especial al reunir en el estudio a sus hijos, Lola y Dieguito, junto a su esposo, Diego Latorre.

La presencia de su familia descolocó por completo a la panelista, que no pudo ocultar la emoción al verlos sentados en la tribuna. Visiblemente conmovida, Yanina escuchó atentamente las palabras que le dedicaron, cargadas de amor, orgullo y acompañamiento en este momento de cambio personal y profesional.

“Te amo y te voy a acompañar en todos tus proyectos. Cuando se cierra algo, se abren un montón de otras cosas. No te preocupes, que cuando se cierran algunas puertas se abren otras, así que no te preocupes. Sé que estás triste, pero es lindo también ver tu recorrido, cómo cambiaste, todo lo que fue pasando. Te felicito y me pone muy contenta por vos. Te amo", dijo Lolita en LAM (América TV).

Dieguito fue más breve, pero igual de emotivo: "Que la amo. Nada más". Ángel de Brito insitió para que se explayara, bromeando: "Ampliame un poquito más". El menor de la familia no cedió: "Que sea feliz".