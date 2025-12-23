A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Emoción

La sorpresa de LAM a Yanina Latorre en su despedida que la hizo llorar desconsoladamente: "Lo di todo"

Yanina Latorre fue sorprendida en LAM durante su último programa y, al expresar sus sensaciones por lo vivido y por su paso por el ciclo, no pudo contener el llanto.

23 dic 2025, 21:05
La sorpresa de LAM a Yanina Latorre en su despedida que la hizo llorar desconsoladamente: Lo di todo
La sorpresa de LAM a Yanina Latorre en su despedida que la hizo llorar desconsoladamente: Lo di todo

La sorpresa de LAM a Yanina Latorre en su despedida que la hizo llorar desconsoladamente: "Lo di todo"

Finalmente llegó el último día de Yanina Latorre en LAM (América TV), el programa que la tuvo como una de sus figuras más fuertes durante diez años. Una década marcada por profesionalismo, compromiso y una presencia ineludible que dejó huella en la dinámica del ciclo.

A lo largo de ese recorrido, la panelista protagonizó debates intensos, cruces memorables y momentos de alto voltaje televisivo, pero también supo aportar humor, ironía y complicidad con sus compañeras. Su estilo frontal y sin filtro la convirtió en una pieza clave del programa y en una de las voces más reconocibles del espectáculo argentino.

Leé también

Yanina Latorre destapó lo peor del celular de Payarola: brujerías y periodistas comprometidos

yanina latorre destapo lo peor del celular de payarola: brujerias y periodistas comprometidos

En ese contexto, desde la producción y la señal le prepararon una emotiva sorpresa: en la tribuna estuvieron presentes sus seres queridos, entre ellos Diego Latorre, sus hijos Lolita y Dieguito, su hermana Maite, la panelista Julieta Argenta, Gustavo Noriega, entre otros. Al ingresar al estudio, Yanina agradeció el gesto y compartió sus sensaciones ante la despedida y la certeza de que ya no formará parte del ciclo, momento en el que no pudo contener el llanto.

“Estoy emocionada. Desde ayer lo vine sintiendo, todo el año; es algo natural que se iba a dar, pero una cosa es decirlo. LAM es mi vida, no es un trabajo. Acá lo di todo. Con vos crecí, involucré a mi familia, laburé como una bestia. Acá soy feliz, se trabaja bien”, expresó Latorre, llorando, y agradeciendo a Ángel de Brito también por ser tan buen compañero.

Embed

Qué le dijeron Lola y Dieguito a Yanina Latorre en su despedida

Yanina Latorre vivió uno de los momentos más conmovedores de su despedida de LAM (América TV) al encontrarse, de manera inesperada, con sus afectos más cercanos. En el día de su salida del programa, la producción le preparó una sorpresa especial al reunir en el estudio a sus hijos, Lola y Dieguito, junto a su esposo, Diego Latorre.

La presencia de su familia descolocó por completo a la panelista, que no pudo ocultar la emoción al verlos sentados en la tribuna. Visiblemente conmovida, Yanina escuchó atentamente las palabras que le dedicaron, cargadas de amor, orgullo y acompañamiento en este momento de cambio personal y profesional.

“Te amo y te voy a acompañar en todos tus proyectos. Cuando se cierra algo, se abren un montón de otras cosas. No te preocupes, que cuando se cierran algunas puertas se abren otras, así que no te preocupes. Sé que estás triste, pero es lindo también ver tu recorrido, cómo cambiaste, todo lo que fue pasando. Te felicito y me pone muy contenta por vos. Te amo", dijo Lolita en LAM (América TV).

Dieguito fue más breve, pero igual de emotivo: "Que la amo. Nada más". Ángel de Brito insitió para que se explayara, bromeando: "Ampliame un poquito más". El menor de la familia no cedió: "Que sea feliz".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre LAM

Lo más visto