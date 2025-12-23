Colapso en la ciudad por las fuertes lluvias: inundación en la Panamericana y alertas del SMN para la Nochebuena
La combinación de calor extremo y humedad generó un ambiente pesado e inestable en la franja central y el Litoral del país, con chaparrones aislados que derivaron en lluvias de intensidad variable.
Inundaciones, alertas del SMN y cómo está el clima en Nochebuena.
Las tormentas llegaron antes de lo previsto al AMBA, en la previa de las celebraciones de fin de año. El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes 23 de diciembre por la tarde un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires.
El fenómeno comenzó a desarrollarse pasado el mediodía, en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 30°C y alta humedad, un combo que favoreció la formación de núcleos de tormenta. “En este mediodía las temperaturas superan los 30 °C. El ambiente está muy caluroso y húmedo en sectores de la franja central y el Litoral”, informó el organismo.
A partir de las 14:50, el SMN activó el aviso por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo, lo que encendió las alertas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en localidades del conurbano bonaerense. Según datos oficiales, la probabilidad de precipitaciones se mantuvo elevada durante la tarde y la noche, con valores de entre 10% y 40%, y picos de hasta 70% en algunos tramos.
Embed
La combinación de calor extremo y humedad generó un ambiente pesado e inestable en la franja central y el Litoral del país, con chaparrones aislados que derivaron en tormentas de intensidad variable.
¿Mesa adentro o afuera? Qué recomienda el SMN para Nochebuena
Para el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, el pronóstico en CABA indica una máxima cercana a 34°C y una mínima de 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a aumentar, con chances de lluvias entre 40% y 70% y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. “Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el SMN.
En paralelo, el mapa de alertas muestra que el miércoles 24 y jueves 25 la inestabilidad se intensificará en el norte argentino. Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla, con acumulados de 30 a 60 mm y ráfagas superiores a 70 km/h.
“Estos períodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más, por lo que es clave mantenerse actualizados con las alertas oficiales”, recomendó el organismo.
Embed
23 DIC | Dale para enterarte qué dice el pronóstico del tiempo para este 24 y 25 de diciembre en la región central.
En el AMBA, el jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico, con máximas cercanas a 29°C y mínimas de 19°C, aunque no se descartan tormentas durante la madrugada y la mañana. “Se mantiene cierta inestabilidad que puede dar origen a chaparrones aislados hacia la tarde”, señaló el SMN.
Qué dice el pronóstico para el resto de la semana
Tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporario, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana en CABA y el conurbano.
Viernes 26: máxima de 33°C, cielo mayormente despejado y sin lluvias.
Sábado 27 y domingo 28: condiciones estables, con 30°C a 32°C y mínimas cercanas a 22°C.
En el norte del país, la inestabilidad persistirá durante la madrugada del viernes 26, con posibles descensos por debajo de 30°C en sectores de Misiones, Jujuy y Salta, mientras que en el resto de la región el calor seguirá siendo intenso, con máximas de hasta 36°C.
Embed
El SMN insistió en que “los períodos de inestabilidad continuarán por algunos días”, por lo que pidió seguir los canales oficiales y extremar precauciones ante lluvias fuertes, ráfagas y granizo.