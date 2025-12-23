Colapso en la ciudad por las fuertes lluvias: inundación en la Panamericana y alertas del SMN para la Nochebuena

¿Mesa adentro o afuera? Qué recomienda el SMN para Nochebuena

Para el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, el pronóstico en CABA indica una máxima cercana a 34°C y una mínima de 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a aumentar, con chances de lluvias entre 40% y 70% y ráfagas que podrían superar los 50 km/h. “Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el SMN.

En paralelo, el mapa de alertas muestra que el miércoles 24 y jueves 25 la inestabilidad se intensificará en el norte argentino. Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla, con acumulados de 30 a 60 mm y ráfagas superiores a 70 km/h.

“Estos períodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más, por lo que es clave mantenerse actualizados con las alertas oficiales”, recomendó el organismo.

Navidad con alivio térmico parcial en el AMBA

En el AMBA, el jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico, con máximas cercanas a 29°C y mínimas de 19°C, aunque no se descartan tormentas durante la madrugada y la mañana. “Se mantiene cierta inestabilidad que puede dar origen a chaparrones aislados hacia la tarde”, señaló el SMN.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

Tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporario, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana en CABA y el conurbano.

Viernes 26: máxima de 33°C, cielo mayormente despejado y sin lluvias.

máxima de 33°C, cielo mayormente despejado y sin lluvias. Sábado 27 y domingo 28: condiciones estables, con 30°C a 32°C y mínimas cercanas a 22°C.

En el norte del país, la inestabilidad persistirá durante la madrugada del viernes 26, con posibles descensos por debajo de 30°C en sectores de Misiones, Jujuy y Salta, mientras que en el resto de la región el calor seguirá siendo intenso, con máximas de hasta 36°C.

El SMN insistió en que “los períodos de inestabilidad continuarán por algunos días”, por lo que pidió seguir los canales oficiales y extremar precauciones ante lluvias fuertes, ráfagas y granizo.