Milei no se toma vacaciones: brindis, Navidad y una agenda cargada por los debates de verano en el Congreso

El único que no se tomará descanso por ahora es el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que convocará el próximo martes a la última conferencia de prensa del año, para realizar un importante anuncio, posiblemente vinculado a la reforma del estado, posibles aumentos de sueldos a empleados públicos, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o de funcionarios públicos.

Milei sin festejos de Navidad

Manuel Adori encabezó el brindis de Navidad y Fin de Año con periodistas en Casa Rosada. Foto Adorni en X.

Sin Javier ni Karina Milei, la Casa Rosada tuvo este martes el tradicional brindis por Navidad y Año Nuevo con los periodistas acreditados permanentes en la sede del Gobierno nacional, entre ellos, A24.com.

El brindis estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por su secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, los ministros de Interior, Diego Santilli, de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

También se sumaron el secretario de Turismo, Daniel Scioli y otros voceros oficiales del ministerio de Economía, o de la Cámara de Diputados y Senadores.

Otro que no asistió a pesar de que estuvo invitado fue el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según pudo saber A24.com, el presidente no tiene previsto celebrar como la mayoría de los católicos la Nochebuena y la Navidad, y permanecerá, como cualquier otro día, sin agenda especial en la residencia de Olivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2003539120656880087?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias por estar. Fin. pic.twitter.com/iMMBifA4yt — Manuel Adorni (@madorni) December 23, 2025

Como se sabe públicamente, Javier Milei está en proceso de conversión al judaísmo, a pesar de haber sido educado en el catolicismo. Este martes, no obstante mantuvo un cruce de saludos con las autoridades del Episcopado Nacional:

En cambio, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei seguramente celebrará la Navidad junto a sus padres de ambos, según confiaron a A24.com las mismas fuentes oficiales.

En cambio, Milei cerró el año en una cena junto a todos sus ministros y la mesa política del gobierno el lunes a la noche con una cena en Olivos.

Javier Milei libro olivos cierre de año

El menú fue empanadas, asado, vacío y de postre tiramisú. Esta vez pagó el gobierno, al menos todavía no les pasaron la cuenta a los ministros, como sucedió el año pasado, relató un importante funcionario a A24.com.

Milei fue el único que habló, se paró y agradeció a todo el equipo por los dos años de gobierno, les regaló un libro de Walter Block que habla de una ética política y social libertaria, y resumió el balance del año en 3 ejes:

Haber terminado bien el año ganando las elecciones legislativas intermedias de octubre Agradeció a todos los ministros y colaboradores, y les dijo que lo que más valoraba era el gran equipo humano del gabinete Trazó los objetivos de 2026 trazando un cronograma legislativo después de extraordinarias, a partir del 1° de marzo.

Milei solo alternará descanso en Olivos y no descarta alguna escapada a la costa atlántica, que podría ser Mar del Plata.

"Estaría bueno hacer reunión de gabinete en Chapadmalal, pero eso es muy del PRO", bromeó un importante ministro del Gabinete con la mirada puesta en la abultada agenda que le espera al gobierno en este verano, con el debate del Presupuesto la última semana del año, y la reforma laboral prevista para el 10 de febrero.

Milei sí tiene previsto retomar la agenda internacional hacia mediados y fines de enero. Entre el 19 y el 23 enero confirmó que viajará a la cumbre de Davos.

En marzo, retomará los viajes internacionales en marzo, para la semana cultural en Nueva York, y aunque aún no está prevista una cumbre con Donald Trump, no descartan que vuelvan a cruzarse en otra cumbre del espacio de derecha que los une: la CPAC.

También está confirmada su participación de la ceremonia de asunción del presidente electo de Chile, José Kast, el próximo 11 de marzo.

En tanto, en la Casa Rosada confirman que “en algún momento de 2026 está planeado que el presidente vaya a China”.