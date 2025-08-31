El inolvidable cumpleaños sorpresa que le preparó Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña: "No podía reaccionar"

"Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca", comenzó su mensaje Nico Occhiato.

"Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia", profundizó sus sentimientos.

"Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo. Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre", concluyó el conductor su posteo.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están juntos desde principios de 2024, cuando oficializaron su romance después de meses de rumores de romance. Se conocieron primero años antes en el Bailando, donde eran compañeros de baile, y se consolidó con el tiempo al compartir el espacio laboral en el canal de streaming Luzu TV.

Hace poco Nico Occhiato habló de la posibilidad en un futuro de formar una familia con su actual novia: “Cuando uno está tan enamorado y tan bien, a nuestra edad es imposible no pensarlo ni imaginarlo, pero la realidad es que hoy no podríamos”, comentó el conductor de Luzu a Sebastián Wainraich, maravillado con la relación que viven donde comparten trabajo y muchos viajes juntos.

flor jazmin peña cumpleaños sorpresa

Migue Granados respondió picante a las críticas de Nico Occhiato: "Para mí es..."

Nico Occhiato explicó los motivos detrás de su ausencia en el campeonato de pádel organizado por OLGA, evento que convocó a representantes de casi todos los canales de streaming.

“No tiene nada que hacer Luzu ahí. La verdad que yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y ellos no hicieron cosas piolas con nosotros, no se portaron bien. Se portaron bastante desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? La verdad que no, pero no está todo mal tampoco, uno elige qué hacer y qué no hacer”, señaló el conductor de La Voz Argentina en diálogo con LAM.

En Intrusos (América TV), Migue Granados se refirió a los dichos de su colega y defendió su estilo frontal: "Yo banco a lo de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto por eso, y a veces te bardean por ser tan directo".

"Yo banco que no fue careta y dijo 'mirá, conmigo se portaron mal y no voy a ir a tu cumpleañitos'. La realidad es que nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año, le ofrecimos laburo porque nos gustaba, llamamos de Blender a Evita Luna, y los de Blender vinieron al torneo,es trabajo", argumentó el conductor.

Y cerró sobre la molestia de Occhiato con él: "Cuando alguien que está en tu casa elige irse a otro lado, duele. Entiendo que esté ofendido y que no quiera venir al cumpleañitos. No me parece loco. Lo que planteó me parece correcto, yo haría lo mismo.No me parece un tema de valores. Yo no lo linkeo con los valores, para mí es trabajo".