El video más tierno de Marley por los 8 meses de su hija Milenka junto a su hermano Mirko

Embed

La decisión de Marley de ser padre en Estados Unidos estuvo marcada por su elección del método de gestación subrogada. El conductor comenzó este deseo hace muchos años, investigando el proceso durante casi 20 años y finalmente sintiendo que era el momento adecuado cuando su carrera estaba asentada.

Eligió esta vía porque estaba en una etapa de pausa en su vida sentimental y quería cumplir su sueño de ser padre y realizó todos los exámenes psicológicos, trámites legales y seleccionó a la madre subrogada.

La madre sustituta es una mujer originaria de Siberia, que vive en Estados Unidos, y Marley mantuvo comunicación con ella antes y durante el proceso.

El primer hijo que tuvo a través de esta práctica se llama Mirko, quien nació el 27 de octubre de 2017 en la ciudad de Chicago, y luego decidió tener una segunda hija llamada Milenka, nacida también en Estados Unidos mediante este mismo método.

Marley viajó personalmente a Estados Unidos para recibir a su hija Milenka, mostrando mucha emoción y agradecimiento durante el proceso.

marley posteo milenka 8 meses

Sangre y curación: las terribles fotos del accidente de Marley con Karina Jelinek

En el ciclo Intrusos (América Tv) mostraron las imágenes del fuerte golpe en la cabeza que sufrió Marley en Tailandia. El animador tuvo un fuerte accidente en Tailandia mientras se encontraba junto a la modelo Karina Jelinek grabando escenas de su programa Por el mundo (Telefe).

En Intrusos (América Tv) se mostraron las impactantes imágenes de cómo quedó la cabeza del conductor tras el fuerte golpe que tuvo durante la grabación en una cueva y cómo fue asistido rápidamente.

La periodista Paula Varela mostró el audio de la comunicación que tuvo con Marley donde le contó cómo fue el accidente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud tras las fuertes fotos. "Estábamos encerrados en una cueva, estaba hablandon con Karina Jeline y me golpee la cabeza groso, no paraba de sangrar", comenzó su relato el conductor.

"Pensaron que me tenían que llevar a un hospital pero al final me pusieron unos medicamentos chinos un médico que había ahí y paró el sangrado. Estaba bañado en sangre pero bueno, ya estoy bien igual", finalizó el animador llevando tranquilidad sobre su actual estado de salud.

marley accidente golpe en la cabeza 2

marley accidente golpe en la cabeza 3