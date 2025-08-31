ANSES septiembre 2025: el calendario de pagos completo y todos los montos actualizados

La diferencia retenida se acumula y solo se cobra cuando se presenta la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados
Se acredita automáticamente junto con la AUH para garantizar el acceso a alimentos:
-
$55.250 para familias con un hijo.
-
$86.936 para familias con dos hijos.
-
$114.062 para familias con tres o más hijos.
Alcanza a:
-
Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.
-
Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).
-
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.
Una familia con dos hijos puede llegar en septiembre a un ingreso conjunto de $270.000 sumando AUH + Tarjeta Alimentar.
Plus por Libreta AUH: hasta $165.000 por hijo
El 20% retenido durante 2024 se devuelve al presentar la Libreta AUH:
-
Por hijo menor: $165.863.
-
Por hijo con discapacidad: $540.094,40.
-
Zona Austral: $219.116 por hijo menor y $713.498,40 por hijo con discapacidad.
Este extra puede significar un ingreso extraordinario que muchos beneficiarios aún no reclamaron.
Qué certifica la Libreta AUH
El formulario confirma que el niño cumplió con:
-
Controles de salud.
-
Vacunación obligatoria.
-
Escolaridad.
Importante: si no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la asignación.
Cómo presentar la Libreta AUH 2024
Opción online (Mi ANSES):
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a “Hijos”: “Libreta AUH”.
-
Descargar e imprimir el formulario.
-
Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.
-
Escanearlo o sacarle foto.
-
Subirlo al sistema en la misma sección.
Opción presencial:
Calendario de pagos septiembre
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
-
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
-
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
-
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
-
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
-
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
-
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
-
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
-
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
-
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
En cuanto a los montos, el aumento del 1,9% más el bono de $70.000 genera los siguientes valores: