En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Septiembre
Previsional

ANSES septiembre 2025: el calendario de pagos completo y todos los montos actualizados

ANSES confirmó las nuevas fechas de pago y los montos actualizados que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025.

ANSES septiembre 2025: el calendario de pagos completo y todos los montos actualizados
Leé también ANSES: qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito
Qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito. 

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

Con la actualización de septiembre, los montos quedaron de la siguiente manera:

  • Por hijo: $115.064,72.

    • Pago efectivo: $92.051,78 (ANSES retiene $23.012,94).

  • Por hijo con discapacidad: $374.670,30.

    • Pago efectivo: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

    La diferencia retenida se acumula y solo se cobra cuando se presenta la Libreta AUH.

    Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

    Se acredita automáticamente junto con la AUH para garantizar el acceso a alimentos:

    • $55.250 para familias con un hijo.

    • $86.936 para familias con dos hijos.

    • $114.062 para familias con tres o más hijos.

    Alcanza a:

    • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

    • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

    • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

    Una familia con dos hijos puede llegar en septiembre a un ingreso conjunto de $270.000 sumando AUH + Tarjeta Alimentar.

    anses alimen

    Plus por Libreta AUH: hasta $165.000 por hijo

    El 20% retenido durante 2024 se devuelve al presentar la Libreta AUH:

    • Por hijo menor: $165.863.

    • Por hijo con discapacidad: $540.094,40.

    • Zona Austral: $219.116 por hijo menor y $713.498,40 por hijo con discapacidad.

    Este extra puede significar un ingreso extraordinario que muchos beneficiarios aún no reclamaron.

    Qué certifica la Libreta AUH

    El formulario confirma que el niño cumplió con:

    • Controles de salud.

    • Vacunación obligatoria.

    • Escolaridad.

    Importante: si no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la asignación.

    Cómo presentar la Libreta AUH 2024

    Opción online (Mi ANSES):

    • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

    • Ir a “Hijos”: “Libreta AUH”.

    • Descargar e imprimir el formulario.

    • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.

    • Escanearlo o sacarle foto.

    • Subirlo al sistema en la misma sección.

    Opción presencial:

    • Presentar el formulario completo en una oficina de ANSES, con turno previo.

    Calendario de pagos septiembre

    Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

    • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

    • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

    • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

    • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

    • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

    • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

    • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

    • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

    • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

    Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

    • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

    • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

    • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

    • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

    • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

    En cuanto a los montos, el aumento del 1,9% más el bono de $70.000 genera los siguientes valores:

    Compartir
    Compartir en Facebook
    Facebook
    Compartir en Twitter
    Twitter
    Compartir en Whatsapp
    Whatsapp
    Se habló de
    ANSES Septiembre SUAF calendario de pago
    Notas relacionadas
    ANSES: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en septiembre 2025
    ¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025
    El bono de $500.000 que ANSES confirmó para septiembre y se depositará por única vez

    Últimas Noticias

    Más sobre Previsional

    Más sobre Previsional

    Te puede interesar