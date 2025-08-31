ANSES septiembre 2025: el calendario de pagos completo y todos los montos actualizados

Pago efectivo: $299.736,24 (retención de $74.934,06).

La diferencia retenida se acumula y solo se cobra cuando se presenta la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

Se acredita automáticamente junto con la AUH para garantizar el acceso a alimentos:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Alcanza a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes.

Una familia con dos hijos puede llegar en septiembre a un ingreso conjunto de $270.000 sumando AUH + Tarjeta Alimentar.

Plus por Libreta AUH: hasta $165.000 por hijo

El 20% retenido durante 2024 se devuelve al presentar la Libreta AUH:

Por hijo menor: $165.863.

Por hijo con discapacidad: $540.094,40.

Zona Austral: $219.116 por hijo menor y $713.498,40 por hijo con discapacidad.

Este extra puede significar un ingreso extraordinario que muchos beneficiarios aún no reclamaron.

Qué certifica la Libreta AUH

El formulario confirma que el niño cumplió con:

Controles de salud.

Vacunación obligatoria.

Escolaridad.

Importante: si no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender la asignación.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024

Opción online (Mi ANSES):

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a “Hijos”: “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo firmen.

Escanearlo o sacarle foto.

Subirlo al sistema en la misma sección.

Opción presencial:

Presentar el formulario completo en una oficina de ANSES, con turno previo.

Calendario de pagos septiembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

En cuanto a los montos, el aumento del 1,9% más el bono de $70.000 genera los siguientes valores: