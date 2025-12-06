Fin de semana largo: tras el calor extremo, baja la temperatura y así sigue el clima según el SMN
Según el organismo, se espera una gran amplitud térmica y diferencias que superarán los 10° entre las mínimas y máximas.
Después de varios días de calor intenso y una jornada de sábado con sensación térmica de 34° y 31.7° de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio marcado en las condiciones del tiempo para lo que queda del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción.
Clima en la Provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones serán similares a las de la Ciudad, con descenso de temperatura y sin lluvias previstas para el domingo.
En la costa atlántica, el fin de semana se presentará con temperaturas más moderadas, entre 24° y 27°, y cielo parcialmente nublado. Para el lunes, podrían registrarse chaparrones aislados en el sudeste provincial, con marcas térmicas que oscilarán entre 18° y 25°.