Fin de semana largo: tras el calor extremo, baja la temperatura y así sigue el clima según el SMN

Según el organismo, se espera una gran amplitud térmica y diferencias que superarán los 10° entre las mínimas y máximas.

Fin de semana largo: tras el calor extremo, baja la temperatura y así sigue el clima según el SMN. 

Después de varios días de calor intenso y una jornada de sábado con sensación térmica de 34° y 31.7° de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio marcado en las condiciones del tiempo para lo que queda del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción.

Según el organismo, se espera una baja en las temperaturas, con gran amplitud térmica y diferencias que superarán los 10° entre las mínimas y máximas.

Domingo: baja la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires

Tras un sábado agobiante, este domingo llegará el alivio térmico:

  • Mínima: 18°
  • Máxima: 27°

El SMN no anticipa lluvias para la Ciudad y el conurbano durante la jornada, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Cuándo llegan las lluvias este fin de semana largo

El SMN pronosticó precipitaciones para el lunes 8 de diciembre, con mayor probabilidad hacia la tarde y noche, donde el porcentaje de lluvias asciende al 40%.

Las temperaturas se mantendrán moderadas:

  • Mínima: 19°
  • Máxima: 26°

El organismo también advierte que el martes podrían registrarse lluvias aisladas en horas de la tarde-noche.

Embed

Clima en la Provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones serán similares a las de la Ciudad, con descenso de temperatura y sin lluvias previstas para el domingo.

En la costa atlántica, el fin de semana se presentará con temperaturas más moderadas, entre 24° y 27°, y cielo parcialmente nublado. Para el lunes, podrían registrarse chaparrones aislados en el sudeste provincial, con marcas térmicas que oscilarán entre 18° y 25°.

