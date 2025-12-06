Fin de semana largo: tras el calor extremo, baja la temperatura y así sigue el clima según el SMN. 

H5ER2WM565FLZK52C6CHQWABRQ Fin de semana largo con descenso de temperatura: cuándo se va el calor agobiente en Buenos Aires.

Cuándo llegan las lluvias este fin de semana largo

El SMN pronosticó precipitaciones para el lunes 8 de diciembre, con mayor probabilidad hacia la tarde y noche, donde el porcentaje de lluvias asciende al 40%.

Las temperaturas se mantendrán moderadas:

Mínima: 19°

Máxima: 26°

El organismo también advierte que el martes podrían registrarse lluvias aisladas en horas de la tarde-noche.

Embed 6 DIC I #Alertas para hoy y mañana 7 DIC



#Tormenta

Lluvias intensas

40-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

20-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



Más info y recomendaciones en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/vJYcnQQ1on — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 6, 2025

Clima en la Provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones serán similares a las de la Ciudad, con descenso de temperatura y sin lluvias previstas para el domingo.

En la costa atlántica, el fin de semana se presentará con temperaturas más moderadas, entre 24° y 27°, y cielo parcialmente nublado. Para el lunes, podrían registrarse chaparrones aislados en el sudeste provincial, con marcas térmicas que oscilarán entre 18° y 25°.