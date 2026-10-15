En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
AMBA
Pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo

Lluvias y tormentas en el AMBA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Lluvias en el AMBA: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Lluvias en el AMBA: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El mal tiempo continuará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas entre este jueves 15 y el viernes 16 de octubre, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar el sábado.

Leé también Cómo limpiar ventanas después de la lluvia sin que queden marcas
Cómo limpiar ventanas después de la lluvia sin que queden marcas. (Imagen ilustrativa)

La inestabilidad también afectará a distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país, donde rigen alertas meteorológicas por tormentas y fuertes vientos.

Cómo estará el tiempo en el AMBA día por día

El jueves 15 será la jornada con mayores probabilidades de lluvia. El SMN prevé entre un 40% y un 70% de chances de precipitaciones durante la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 18°C. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h durante la noche.

Para el viernes 16, la inestabilidad continuará, aunque con menores probabilidades de precipitaciones. Se esperan chances de lluvia de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C.

La mejora llegaría el sábado 17, cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10°C y 17°C.

El tiempo estable se mantendría durante el domingo 18, con nubosidad variable y marcas térmicas de entre 9°C y 17°C.

Para el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa condiciones sin lluvias. El lunes 19 tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 18°C, mientras que el martes 20 la temperatura podría llegar a los 20°C, la más alta del período previsto.

Qué zonas de la provincia de Buenos Aires tendrán lluvias

Las precipitaciones también alcanzarán distintos sectores bonaerenses. Para el jueves, el pronóstico contempla lluvias en esa región, además del suroeste provincial y el norte.

La mejora se produciría durante el fin de semana. Para el sábado se prevé cielo parcial a mayormente nublado, mientras que el domingo la nubosidad sería parcial en toda la provincia.

Alertas meteorológicas en las provincias

En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó avisos de nivel amarillo en distintas regiones de la Argentina frente al avance de fenómenos de variada intensidad:

Alerta amarilla por tormentas: rige para sectores de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza y Neuquén; donde se prevén lluvias persistentes acompañadas de actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

En pocas palabras

  • Inestabilidad climática: Se esperan lluvias y tormentas en el AMBA entre jueves y viernes.
  • Mejora gradual: Las condiciones climáticas empezarían a mejorar a partir del sábado 17 de octubre.
  • Alertas meteorológicas: Rigen avisos amarillos por tormentas en varias provincias del país.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AMBA Pronóstico del tiempo Noticias A24 Servicio Meteorológico Nacional
Notas relacionadas
Por qué nos gusta el olor a lluvia: la explicación científica detrás de este aroma
Impactante derrumbe en la alta montaña: una lluvia de rocas destrozó una camioneta
¿Cómo estará el clima en el AMBA y qué provincias están bajo alerta por tormentas y vientos?

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar