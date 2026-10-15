Lluvias y tormentas en el AMBA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

La mejora llegaría el sábado 17, cuando ya no se esperan precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10°C y 17°C.

El tiempo estable se mantendría durante el domingo 18, con nubosidad variable y marcas térmicas de entre 9°C y 17°C.

Para el comienzo de la próxima semana, el SMN anticipa condiciones sin lluvias. El lunes 19 tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 18°C, mientras que el martes 20 la temperatura podría llegar a los 20°C, la más alta del período previsto.

Qué zonas de la provincia de Buenos Aires tendrán lluvias

Las precipitaciones también alcanzarán distintos sectores bonaerenses. Para el jueves, el pronóstico contempla lluvias en esa región, además del suroeste provincial y el norte.

La mejora se produciría durante el fin de semana. Para el sábado se prevé cielo parcial a mayormente nublado, mientras que el domingo la nubosidad sería parcial en toda la provincia.

Alertas meteorológicas en las provincias

En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó avisos de nivel amarillo en distintas regiones de la Argentina frente al avance de fenómenos de variada intensidad:

Alerta amarilla por tormentas: rige para sectores de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza y Neuquén; donde se prevén lluvias persistentes acompañadas de actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.