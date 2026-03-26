Incendio en un depósito en Francisco Álvarez: explosiones, evacuaciones y más de 25 dotaciones de bomberos

El fuego avanzó con rapidez debido a los materiales almacenados en el lugar, entre ellos pintura, cartón, madera y químicos. Las llamas comenzaron a salir por el techo del galpón y se extendieron hacia sectores de carga y descarga, donde había pallets y mercadería acumulada.

Operativo con decenas de bomberos

Al menos 25 dotaciones de bomberos de distintos cuarteles, entre ellos Moreno, General Rodríguez y San Isidro, trabajaban intensamente para intentar contener el incendio. En una primera etapa, el objetivo fue rodear el foco y evitar su propagación hacia propiedades linderas.

El operativo incluyó el cierre de calles, el corte del paso a nivel del ferrocarril Sarmiento y la presencia de equipos municipales. Además, los bomberos debieron utilizar equipos de respiración por la toxicidad del humo.

Evacuaciones y temor entre los vecinos

La cercanía del depósito con viviendas generó pánico en el barrio. Muchos vecinos decidieron autoevacuarse al sentir explosiones y ver cómo el fuego crecía sin control.

“Me despertó el temblor, vibraba toda la casa”, contó un hombre que vive frente al predio. Según su testimonio, las familias salieron por sus propios medios ante el temor de que las llamas alcanzaran sus casas.

incendio

Incluso, en medio del operativo, desde fábricas cercanas comenzaron a retirar elementos inflamables, como garrafas, para evitar una tragedia mayor.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si hay víctimas o heridos, aunque las autoridades indicaron que la prioridad es controlar el incendio antes de avanzar con peritajes.

El predio afectado sería parte de un complejo industrial que incluye varias actividades, lo que suma incertidumbre sobre los materiales involucrados y el origen del fuego.

Las próximas horas serán clave para determinar cómo se inició el incendio y evaluar la magnitud de los daños en una zona que aún permanece en alerta.