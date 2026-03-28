Tragedia en Pilar: un camión se incendió en una refinería, hubo explosiones y un muerto

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Como consecuencia del siniestro, uno de los operarios sufrió quemaduras de extrema gravedad y falleció en el lugar, mientras que otro trabajador resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital central de Pilar por una ambulancia del SAME.

Operativo de emergencia y control del incendio

Ante la emergencia, bomberos y efectivos policiales que cuentan con un destacamento cercano acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas cerca de las 20. El operativo incluyó también un corte preventivo de tránsito en la zona para facilitar las tareas y evitar riesgos adicionales.

El hecho ocurrió en el sector delimitado por las calles 5 y 8 del Parque Industrial, donde los equipos de emergencia combatieron el fuego desde el exterior para contener su avance.

Captura El fuego se desató dentro del Parque Industrial y en la zona afectada habían realizado en el verano un simulacro de incendios.

Las autoridades investigan ahora las causas del incendio y las condiciones en las que se realizaba la maniobra de carga de combustible, mientras se aguardan peritajes que permitan determinar responsabilidades en este trágico episodio.