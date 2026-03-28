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Tragedia en Pilar: un camión se incendió en una refinería, hubo explosiones y un muerto

El fuego se desató dentro del Parque Industrial y en la zona afectada habían realizado en el verano un simulacro de incendios.

photoTragedia en Pilar: un camión se incendió en una refinería

photoTragedia en Pilar: un camión se incendió en una refinería, hubo explosiones y un muerto. 

Un grave incendio se registró este sábado por la tarde en el Parque Industrial de Pilar, donde un camión se prendió fuego dentro del predio de una refinería. El trágico saldo dejó un muerto y otra persona resultó gravemente herido.

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El siniestro generó fuerte preocupación en la zona debido a la rápida propagación de las llamas, una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros y explosiones que fueron escuchadas por vecinos cercanos.

Defensa Civil infomró que el fuego se inició en un camión que se encontraba estacionado dentro del predio. El incendio comenzó mientras los trabajadores realizaban el transvase de combustible desde el vehículo hacia la planta, lo que habría desencadenado la rápida expansión del fuego.

En pocos minutos, las llamas se propagaron hacia sectores cercanos, alcanzando una oficina ubicada dentro del mismo predio. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron daños en los tanques de almacenamiento de gas y nafta, lo que evitó una situación aún más grave.

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Como consecuencia del siniestro, uno de los operarios sufrió quemaduras de extrema gravedad y falleció en el lugar, mientras que otro trabajador resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital central de Pilar por una ambulancia del SAME.

Operativo de emergencia y control del incendio

Ante la emergencia, bomberos y efectivos policiales que cuentan con un destacamento cercano acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas cerca de las 20. El operativo incluyó también un corte preventivo de tránsito en la zona para facilitar las tareas y evitar riesgos adicionales.

El hecho ocurrió en el sector delimitado por las calles 5 y 8 del Parque Industrial, donde los equipos de emergencia combatieron el fuego desde el exterior para contener su avance.

Captura
El fuego se desat&oacute; dentro del Parque Industrial y en la zona afectada hab&iacute;an realizado en el verano un simulacro de incendios.

El fuego se desató dentro del Parque Industrial y en la zona afectada habían realizado en el verano un simulacro de incendios.

Las autoridades investigan ahora las causas del incendio y las condiciones en las que se realizaba la maniobra de carga de combustible, mientras se aguardan peritajes que permitan determinar responsabilidades en este trágico episodio.

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