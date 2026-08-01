Todo mal en Gran Hermano: Tini atacó a Luana y estallaron los pedidos de expulsión

La situación tomó un giro inesperado cuando Tini se levantó y se acercó a Luana, quien permanecía sentada junto al resto de los participantes. Frente a sus compañeros, la santafesina la increpó a pocos centímetros de distancia, mientras realizaba gestos de enojo y mantenía contacto físico con ella empujando su hombro.

En medio del momento más caliente del cruce, Díaz le reclamó insistentemente: "¿Me estás escuchando? Te estoy hablando, te estoy hablando". Ante esa actitud, Luana Fernández levantó las manos y pidió que se aplicara una sanción, al considerar que se había superado el límite permitido dentro de la casa.

La tensión aumentó cuando Tini llegó a tomarla del brazo, mientras algunos jugadores intervinieron para separarlas y evitar que el enfrentamiento continuara. Poco después, Gran Hermano recordó que las reglas del programa establecen que el contacto físico entre participantes está prohibido.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Juliana Díaz continuó molesta por lo sucedido e incluso interrumpió a Campanita cuando intentó realizar un comentario sobre la situación.

Así las cosas, luego de ver las imágenes del episodio, la familia de Luana Fernández expresó su repudio públicamente y apuntó contra la actitud de la exjugadora. A través de un comunicado en redes sociales, remarcaron que Tini se encuentra dentro de la casa como visita y cuestionaron su accionar.

"Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo", señalaron desde el entorno de la jugadora.

Además, advirtieron que la exintegrante del reality habría buscado provocar una reacción de Luana para perjudicarla dentro del juego. Por ese motivo, realizaron un fuerte reclamo a la producción y arrobaron a Santiago del Moro en su pedido.

"El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera", manifestaron de manera contundente, al tiempo que insistieron en que el episodio representó una falta grave dentro de las normas de Gran Hermano Generación Dorada.

Cuál es la polémica estrategia de Tini con Hanssen en Gran Hermano que desató una ola de críticas en las redes

Asimismo, esta semana Tini reveló la estrategia que estaría llevando adelante con Hanssen dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). A pesar de que desde su llegada a la casa se mostró muy cercana al participante, con gestos de cariño, complicidad y constantes muestras de afecto, la exjugadora reconoció que detrás de ese vínculo existe una intención vinculada al juego.

Frente a las cámaras, la influencer dejó en claro que su acercamiento no tendría sentimientos reales y sorprendió al contar que su objetivo sería perjudicar al participante dentro del reality. "Me da risa porque él se cree todo. Después cuando salga y vea que lo voté y que me parecía una planta insípida... ahí chau", lanzó sin filtros.

Además, Tini sostuvo que dentro de la competencia también es necesario jugar con estrategias y ser capaz de tomar decisiones difíciles. "Uno acá viene a ser traicionero también", expresó. Luego marcó distancia con Hanssen y agregó: "Yo no tengo amor por nadie. Por Fabio, que lo extraño un poquito... puede ser, pero a este...", mientras hacía un gesto con el dedo simulando cortarse el cuello. "Él se cree importante, no le vamos a dar ese lugar, que se lo crea", sumó.

Las palabras de la participante provocaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde varios fanáticos del programa analizaron su jugada y cuestionaron si realmente podría beneficiarla. Muchos usuarios consideraron que la actitud de Tini podría estar generando el efecto contrario al esperado y acercando al público a Hanssen.

Entre los comentarios que circularon, algunos seguidores remarcaron: "Es una tarada, lo único que está logrando con esa actitud es que la gente esté empatizando con Hanssen". Otros señalaron: "Eso cree ella, en realidad lo está favoreciendo. Este coqueteo falso no tiene sentido para el juego". De esta manera, la estrategia de Tini quedó bajo la lupa de los espectadores.