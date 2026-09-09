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ANSES determinó los montos y fechas de uno de sus beneficios más importantes

El Ministerio de Capital Humano ratificó los valores del plus de liquidez que reciben las familias en septiembre por percibir esta prestación.

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Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra cada grupo familiar en septiembre

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra cada grupo familiar en septiembre

El Ministerio de Capital Humano confirmó el esquema de montos de la Tarjeta Alimentar para el ciclo correspondiente a septiembre de 2026, un programa asistencial cuya liquidación ejecuta la ANSES de manera unificada con el pago de la Asignación Universal por Hijo. Este complemento directo tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los hogares con niños y adolescentes a cargo en todo el territorio nacional.

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La asignación económica del beneficio alimentario se realiza de forma automatizada mediante el cruce de datos del padrón social, evitando intermediaciones administrativas y garantizando la acreditación directa sobre la cuenta de los titulares. De esta forma, el Gobierno nacional ratifica la continuidad del subsidio diferenciado según la nómina de menores que integran el grupo familiar.

Durante el mes de septiembre de 2026, las familias con un hijo perciben $72.250; aquellas con dos hijos reciben $113.299 y los hogares con tres o más menores cobran un tope de $149.425 directos depositados en sus cuentas bancarias.

¿De cuánto es la Tarjeta Alimentar para un solo hijo en septiembre?

Para las familias que forman parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE) con un único hijo registrado de hasta 14 años inclusive, el haber de la Tarjeta Alimentar se establece en $72.250.

Este monto se cobra en la misma fecha asignada por la ANSES para la AUH y se unifica en el saldo bancario de la tarjeta de débito habitual, pudiendo ser utilizado para la compra de alimentos o ser retirado por cajero automático.

¿Cuáles son los montos para familias con 2, 3 o más hijos?

El monto del programa alimentario se incrementa progresivamente en función de la cantidad de menores que integran el grupo familiar, estableciéndose los siguientes valores:

  • Familias con un hijo: $72.250.

  • Familias con dos hijos: $113.299.

  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

Las madres con Pensión No Contributiva por 7 hijos o más perciben de forma directa el tramo más alto de la escala; es decir, el pago consolidado de $149.425.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar sin trámite?

La Tarjeta Alimentar no requiere ningún tipo de inscripción previa, gestores ni intermediarios. El cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES determina su cobro automático para los siguientes sectores:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Personas gestantes a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Titulares de la AUH por personas con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

¿En qué fechas de septiembre se acredita la Tarjeta Alimentar?

Al liquidarse dentro de la misma cuenta de la prestación base, las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar coinciden estrictamente con el cronograma oficial de la AUH dictado por la terminación de DNI:

Calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2026

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • Tarjeta Alimentar: El Ministerio de Capital Humano ratificó los montos para septiembre 2026, confirmando actualizaciones según la cantidad de hijos.
  • Monto por grupo familiar: Las familias con un hijo recibirán $72.250, con dos hijos $113.299, y con tres o más hijos $149.425.
  • Cobro automático: El beneficio se acredita sin trámite adicional para titulares de AUH, AUE y PNC con hijos, según el calendario de ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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