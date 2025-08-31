En vivo Radio La Red
Policiales
Ataque
Boliche
agresión

Lo que iba a ser una noche de fiesta terminó en tragedia para un adolescente de 15 años

El trágico hecho ocurrió en un local nocturno y generó conmoción social. La familia del joven asegura que su muerte podría estar vinculada a un ataque dentro del lugar, mientras la justicia investiga las circunstancias.

Según informaron fuentes policiales, Camilo ingresó al local utilizando el documento de un amigo mayor de edad. Durante la velada, se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin signos vitales.

quilmes

La fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, está a cargo de la investigación y ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. Mientras tanto, familiares y allegados sostienen que la muerte podría haber sido consecuencia de un ataque dentro del local.

Un dato relevante en el caso es que el adolescente sufría convulsiones, que podrían desencadenarse por un golpe o un susto. Esta situación coincide con la versión de sus familiares, quienes aseguran que Camilo podría haber sido agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI, según informó el portal local La Noticia de Quilmes.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y en redes sociales, donde amigos y vecinos expresaron su indignación y solidaridad con la familia. La hermana del joven publicó un mensaje pidiendo a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte de Camilo "no quede impune".

Este trágico episodio también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los boliches en el control del ingreso de menores y sobre la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos para prevenir accidentes o episodios de violencia en estos espacios.

La investigación continúa abierta y las autoridades locales trabajan para esclarecer si la descompensación fue producto de un ataque o de una complicación médica, mientras la familia espera respuestas y justicia.

