Lo que iba a ser una noche de fiesta terminó en tragedia para un adolescente de 15 años

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y en redes sociales, donde amigos y vecinos expresaron su indignación y solidaridad con la familia. La hermana del joven publicó un mensaje pidiendo a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte de Camilo "no quede impune".

Este trágico episodio también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los boliches en el control del ingreso de menores y sobre la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos para prevenir accidentes o episodios de violencia en estos espacios.

La investigación continúa abierta y las autoridades locales trabajan para esclarecer si la descompensación fue producto de un ataque o de una complicación médica, mientras la familia espera respuestas y justicia.