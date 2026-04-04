Tras el escándalo por el video del padre de Agostina Páez, su pareja dio una insólita justificación: "Estaba..."

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Estas declaraciones terminaron por sepultar la versión inicial del propio Mariano Páez, quien había intentado sostener que las imágenes eran falsas e intervenidas, sugiriendo incluso que podrían haber sido generadas con Inteligencia Artificial (IA) como parte de una supuesta extorsión.

El duro descargo de Agostina Páez contra su padre

Por su parte, Agostina Páez rompió el silencio con un extenso descargo para marcar una distancia total de su progenitor: "No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo. Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente", afirmó la joven.

La influencer enfatizó que ya enfrentó sus propias responsabilidades: "Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones. Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste. No se termina más esta pesadilla. Qué horror".

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El malestar de la joven de 29 años se enmarca en su reciente regreso de Brasil, donde protagonizó un grave incidente judicial, en enero de este año, cuando durante una salida nocturna en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se produjo una discusión por el pago de una cuenta. En medio del altercado, Agostina realizó gestos y sonidos similares a un mono que la Justicia brasileña consideró injuria racial.

Debido a esto, permaneció casi tres meses bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Finalmente, pudo retornar a Santiago del Estero este último jueves, tras el pago de una caución de aproximadamente 18.500 dólares, apenas horas antes de que su padre protagonizara el video que desató el escándalo.