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Dramático video: un maestro se desplomó frente a los alumnos durante un acto y murió

El profesor participaba de un acto escolar frente a estudiantes, docentes y familias cuando se descompensó de manera repentina. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

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Un maestro se desplomó frente a los alumnos durante un acto y murió

Un maestro se desplomó frente a los alumnos durante un acto y murió

Un docente colombiano se desplomó repentinamente frente a sus estudiantes mientras participaba de un homenaje por el Día del Maestro y falleció horas después de ser internado. El episodio, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió el viernes pasado 15 de mayo en el departamento de Bolívar.

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El profesor fue identificado como Orlando Marrugo, docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Concertación Carolina Gamero Pérez. Durante el acto escolar, subió al escenario para interpretar la canción vallenata “Sin más palabras” ante alumnos, colegas y familias presentes.

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Según se observa en los videos difundidos en redes sociales y medios colombianos, al finalizar la canción pronunció la frase “Se las dejo ahí” y segundos después cayó al suelo frente al público.

Tras lo ocurrido, el hombre fue asistido por personas que se encontraban en el lugar y, de inmediato, trasladado al hospital local de Arjona. Luego lo derivaron a un centro médico de Cartagena, donde horas más tarde confirmaron su fallecimiento.

Las primeras versiones indican que el docente habría sufrido un paro cardíaco, aunque algunos reportes también mencionaron la posibilidad de un derrame cerebral. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa de Arjona. Medios locales señalaron que Marrugo era muy querido por su vocación docente y también por su vínculo con el folclore vallenato.

En redes sociales, colegas, alumnos y vecinos publicaron mensajes de despedida y condolencias para la familia del profesor. Muchos lo recordaron como una persona cercana a los estudiantes y apasionada por la música.

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