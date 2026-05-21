Dramático video: un maestro se desplomó frente a los alumnos durante un acto y murió

Tras lo ocurrido, el hombre fue asistido por personas que se encontraban en el lugar y, de inmediato, trasladado al hospital local de Arjona. Luego lo derivaron a un centro médico de Cartagena, donde horas más tarde confirmaron su fallecimiento.

Las primeras versiones indican que el docente habría sufrido un paro cardíaco, aunque algunos reportes también mencionaron la posibilidad de un derrame cerebral. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con mayores precisiones.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa de Arjona. Medios locales señalaron que Marrugo era muy querido por su vocación docente y también por su vínculo con el folclore vallenato.

En redes sociales, colegas, alumnos y vecinos publicaron mensajes de despedida y condolencias para la familia del profesor. Muchos lo recordaron como una persona cercana a los estudiantes y apasionada por la música.