Las últimas horas de Maradona: la Justicia ordenó nuevos peritajes, mientras salen a la luz reveladores chats de la psiquiatra con Luque

El médico de Maradona, Leopoldo Luque, y el fallecido astro del fútbol en la Clínica Olivos. (Fuente: @doctor.luque)

El programa Equipo de Noticias, por A24, reveló este martes los chats del círculo más íntimo de Diego Armando Maradona. Entre ellos, los audios que la psiquiatra, Agustina Cosachov, le envió al médico personal del "Diez", Leopoldo Luque, y donde deja en claro que estaba disconforme con la asistencia médica que estaba recibiendo el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Hay que enviar un clínico para que lo miren. Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria. Ahora me dicen que son cuidados personales, todo bastante desprolijo. A mí mucho no me gusta cómo se están manejando, al menos que nos pongan un médico clínico coherente", expresó la profesional en los audios.

Mientras tanto, la Justicia, con el aval de la familia del exjugador, intenta determinar qué pasó en las últimas horas de vida de Maradona. Para ello, se ordenaron peritajes complementarios que darán comienzo este miércoles por pedido de los médicos forenses que hicieron la necropsia.

La sangre, orina e hisopados que fueron tomados en la autopsia y hasta el corazón completo de Diego Armando Maradona, cuyo peso fue del doble de uno normal, serán analizados en distintos laboratorios, principalmente en la sede central de la Superintendencia de Policía Científica bonaerense en la ciudad de La Plata

Se buscará determinar si Maradona tenía rastros de haber consumido alcohol, drogas o alguna otra sustancia en las horas previas a su muerte. También se practicarán exámenes histopatológicos, que son aquellos que estudian en forma microscópica los órganos y tejidos.

El perito forense Miguel Ángel Maldonado explicó en A24 en qué consisten las nuevas investigaciones. Mirá el video.