Un año de la Ley de Aborto: cuáles son los tipos de aborto que se practican

Según datos del Ministerio de Salud, en los primeros 6 meses de 2021 se registraron casi 26 mil interrupciones de embarazos. Aunque estas cifras podrían ser engañosas porque todavía hay fallas en la forma de registro.

Cuáles son los tipos de aborto

No todos los abortos se efectúan por voluntad de la persona gestante. Existen abortos naturales y espontáneos, donde no es la voluntad de la persona gestante la que decide sobre la continuidad del embarazo.

1. Aborto espontáneo

El aborto espontáneo es aquel que se produce de forma no deseada, es decir, no hay voluntad de la persona gestante de interrumpir el embarazo. Este tipo de aborto puede deberse a alteraciones genéticas del feto, enfermedades o malformaciones, infecciones (como en el aborto séptico).

El aborto espontáneo suele ocurrir en las doce primeras semanas. Si bien no se lleva cifras de esto, se estima que una gran cantidad de embarazos terminan así sin ser detectados.

legrado.jpeg Durante el legrado se extraen los restos del embrión o feto muertos para evitar futuras infecciones

2. Aborto por infección o séptico

Este aborto se da en un contexto en el que se genera una infección que afecta a placenta o feto y termina con la muerte del segundo. Este tipo de aborto puede generarse en cualquier etapa del embarazo y puede incluir un riesgo de vida de la madre.

presentacin-salud-sexual-y-reproductiva-el-aborto-25-728.webp En el aborto séptico, la persona gestante, así como el feto, sufren de una infección fuerte

Una de las situaciones más comunes son los abortos caseros realizados con ramas u otros objetos que no terminaron bien, dejando como consecuencia una infección en el aparato reproductor femenino.

3. Aborto fallido o retenido

Es un tipo de aborto que se da de forma natural cuando el embrión o feto muere dentro del vientre de la madre, pero permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer.

Este aborto se descubre a través de una ecografía cuando se deja de escuchar los latidos del corazón del bebé, ya que la persona gestante sigue teniendo los síntomas de un embarazo.

17-18.jpeg

Jessica Mantilla vivió este tipo de aborto. "Era el séptimo mes de embarazo, ya estaba casi por dar a luz, cuando me dijeron que tenía una infección urinaria. Después de varios exámenes, me dieron la noticia. Mi bebé seguía conmigo, en mi útero, pero muerto. Me operaron de emergencia para prevenir sepsis o algo así".

4. Aborto inducido

Este es el aborto que se da en contexto de la voluntad de la persona gestante a terminar con su embarazo. Se puede realizar de forma farmacológica o quirúrgica, dependiendo del tiempo de gestación.

En Argentina, el aborto es libre hasta las catorce semanas y posteriormente a ello solo podrá interrumpirse legalmente en casos de riesgo para la vida de la embarazada, anomalías en el feto graves y/o incompatibles con la vida o determinadas enfermedades o malformaciones.

Captura de Pantalla 2021-12-29 a la(s) 14.27.05.png

Para abortar existen medicamentos como misoprostol. Este es un medicamento que produce contracciones en el útero. Esas contracciones provocan la expulsión del contenido uterino: el saco gestacional y tejido (similar al de la menstruación) que lo rodea. En Argentina se comercializa bajo el nombre de Misop.

El aborto inducido en contexto quirúrgico es cuando se remueve al feto a través de procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan quemaduras al feto y le provocan la muerte.