Un juez hincha de River empapeló su oficina con los colores de Boca para decirle a un nene que va a ser adoptado

"Esto es una sentencia de adopción, un cambio fundamental en la vida de un niño. Y teníamos que comunicarle eso a un niño de una manera fácil. Por eso decidimos vestir este juzgado con los colores azul y oro", contó el juez en Equipo de Noticias por A24.

"Tratamos de que fuera un momento mágico. Lo primero que dijo el niño fue 'esto es hermoso'", agregó Mazuqui. "No paraba de decir gracias. El me regaló una cartita que dice 'muchas gracias por traerme con esta familia hermosa que me ama. Para mi amigo Claudio".

El niño de 11 años estaba hace tres años con esta familia que ahora obtuvo la guardia definitiva. "Lo que hicimos fue darle la identidad, él quería esto", explicó el juez.

Sobre la sorpresa, Mazuqui contó que fue un trabajo con todo su equipo. El niño sabía que iba a recibir una buena noticia, pero lo que no sabía era cómo iba a ser ese momento.

Mirá el emocionante momento y la entrevista con el juez Claudio Mazuqui