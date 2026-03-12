En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Cocina
Chef
Grave acusación

Escándalo en la "haute cuisine": acusan a un chef de fama mundial de abusar de sus empleados

Tiene apenas 49 años y revolucionó el arte culinario. Su restaurante ha sido distinguido varios años como el mejor del mundo. Ahora, el chef enfrenta una grave denuncia por malos tratos y abuso sexual.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El chef danés. REvolucionario en la cocina con sus platos. Acusado de abusador por sus propios empleados. (Foto: Reuters)

El chef danés. REvolucionario en la cocina con sus platos. Acusado de abusador por sus propios empleados. (Foto: Reuters)

Es el chef que revolucionó a la "haute cuisine" en el mundo. Su restaurante "Noma", ubicado en Copenhague, Dinamarca, fue elegido varias veces el mejor del mundo o entre los top 5. Su creador, quien revolucionó a la cocina internacional, se llama René Redzepi, oriundo de esa ciudad. A los 49 años, en su mejor etapa creativa como chef, enfrenta el momento más duro de su vida: ha sido denunciado por varios casos de malos tratos que habrían llegado hasta el abuso sexual. Para peor, la mayoría de las denuncias parte del propio local "Noma", de los empleados de su restaurante.

Leé también Prófugo por abuso sexual: escapó a Alemania y no esperaba ser atrapado en Italia
profugo por abuso sexual: escapo a alemania y no esperaba ser atrapado en italia

Redzepi planteó una revolución culinaria cuando comenzó a aplicar para sus platos una novedosa "receta" o técnica: su enfoque en ingredientes locales, forrajería y fermentación definió el movimiento de la “Nueva Cocina Nórdica” y cambió la alta cocina global.

Su restaurante no está en el centro histórico de la ciudad: se encuentra a unos 10 minutos en auto o 20 minutos en bicicleta del centro, en una península que antes albergaba astilleros y hoy se transformó en un distrito creativo con galerías, restaurantes y espacios culturales. Sin embargo, tiene un lleno completo - en verano y en invierno- por la calidad de su cocina. En 2021 fue elegido el mejor del mundo por el tradicional listado internacional conocido como: The World’s 50 Best Restaurants.

Embed

Sin embargo, su carrera también quedó marcada por polémicas. En los últimos años surgieron acusaciones de maltrato laboral, gritos, presiones extremas en la cocina e incluso situaciones de abuso sexual relatadas por ex empleados. Tras la difusión de esos testimonios en la prensa internacional, Redzepi anunció su salida de la dirección del restaurante, en medio de un debate global sobre las condiciones laborales en la alta gastronomía.

Embed

Además, si las denuncias que han trascendido se sustancian en una corte judicial, el chef podría ser condenado a una pena muy dura con varios años de prisión y eso, seguramente, podría significar el cierre del considerado por los especialistas como uno de los "mejores restaurantes del mundo".

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cocina Chef Mundo Abuso Acoso Escándalo
Notas relacionadas
Horror por un bebé de seis meses que tuvo que ser hospitalizado con signos de abuso sexual: un detenido
Confirmaron la condena a un intendente por abuso sexual
Detuvieron a un joven por abuso sexual en Ciudad Universitaria: dos estudiantes denunciaron el ataque

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar