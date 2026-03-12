Escándalo en la "haute cuisine": acusan a un chef de fama mundial de abusar de sus empleados

Es el chef que revolucionó a la "haute cuisine" en el mundo. Su restaurante "Noma", ubicado en Copenhague, Dinamarca, fue elegido varias veces el mejor del mundo o entre los top 5. Su creador, quien revolucionó a la cocina internacional, se llama René Redzepi, oriundo de esa ciudad. A los 49 años, en su mejor etapa creativa como chef, enfrenta el momento más duro de su vida: ha sido denunciado por varios casos de malos tratos que habrían llegado hasta el abuso sexual. Para peor, la mayoría de las denuncias parte del propio local "Noma", de los empleados de su restaurante.