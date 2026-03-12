A24.com

LO ACORRALÓ

Andrea del Boca dejó contra las cuerdas a Emanuel por su reacción al comentario racista de Carmiña en Gran Hermano

Andrea del Boca cruzó a Emanuel tras la expulsión de Carmiña Masi en Gran Hermano Generación Dorada.

12 mar 2026, 13:09
La salida de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo estuvo marcada por sus frases racistas contra Jenny Mavinga, sino también por las repercusiones que dejaron sus palabras dentro y fuera de la casa. Emanuel, que estaba presente en el momento en que la periodista paraguaya lanzó los comentarios, quedó bajo la lupa: lejos de condenar lo ocurrido, soltó unas carcajadas que lo pusieron en el centro de la polémica.

Las expresiones de Carmiña fueron durísimas: trató a su compañera de “monito” y agregó que “la compraron recién bajada del barco”. Emanuel, en lugar de frenar la situación, acompañó con risas, lo que generó aún más indignación. Esa actitud fue cuestionada públicamente por Andrea del Boca, quien no dudó en enfrentarlo apenas se conoció la expulsión de la participante.

La actriz lo cruzó con firmeza y le dijo: “Igual no son chistes para hacer ni para justificar. Abogados debe haber un millón afuera”. Emanuel intentó defenderse con un tímido “No, no, abogado no...”, pero Andrea estaba implacable, con la misma intensidad que en sus recordadas novelas. “Hay chistes y chistes, el chiste es cuando la otra persona está presente y se ríe de eso, dale”, remató, dejando al joven de San Martín sin argumentos.

Emanuel, incómodo y dubitativo, buscó sostener su postura: “Yo le dije que no eran chistes para hacer, al instante se lo dije”, aseguró, aunque esa escena nunca se vio.

Cuál fue la curiosa justificación de Emanuel tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas a Mavinga

En la última gala de Gran Hermano, la producción tomó una decisión contundente: expulsar a Carmiña Masi por los comentarios racistas que dirigió contra su compañera Jenny Mavinga. El episodio ocurrió horas antes y generó un fuerte rechazo tanto dentro de la casa como en las redes sociales, donde los televidentes también cuestionaron la reacción de Emanuel Di Giogia, testigo directo de lo sucedido.

Cuando se comunicó la sanción, Emanuel pidió la palabra para intentar dar contexto a lo ocurrido. “¿Santi, puedo hablar? Porque yo estuve ahí en ese momento, para explicarle a todos los chicos y a Mavi principalmente”, comenzó diciendo, en referencia a lo que había presenciado durante el desayuno. Sin embargo, Santiago del Moro lo interrumpió rápidamente para evitar que repitiera los dichos de su compañera.

El conductor fue claro: “No repitamos de vuelta todo. Tomo las disculpas pero no repitamos lo que dijo o no dijo”. Emanuel aceptó la advertencia y continuó con su relato, intentando explicar que Carmiña se había dado cuenta de lo que había dicho y que incluso pidió que se borrara, como solía hacer en su programa de radio. “No voy a repetir pero creo que en el momento ella se dio cuenta lo que dijo. Y dijo: ‘Borrame esto’, como en su radio lo hacía. No creo que haya sido de maldad, pero bueno los dichos están”, expresó.

Finalmente, Del Moro cerró el tema recordando que la periodista paraguaya se disculpó antes de abandonar la casa. “De hecho Carmiña le pidió disculpas recién antes de irse”, señaló, dejando en claro que la expulsión fue una medida ejemplificadora frente a un hecho que no pasó inadvertido ni para los participantes ni para el público.

