Se levantó el paro de controladores aéreos y se normalizaron los vuelos en todo el país. 

Según el cronograma difundido días atrás por Atepsa, el plan de lucha contemplaba interrupciones parciales de despegues en franjas horarias específicas. La medida afectaba tanto la aviación general como los servicios comerciales, dependiendo del día.

Esto implicaba posibles demoras, cancelaciones y cambios de itinerario, con impacto en miles de pasajeros que se movilizan durante el cierre de la temporada de verano y el fin de semana largo. La suspensión del paro permite que las operaciones se desarrollen con normalidad en todo el sistema aerocomercial.

La negociación entre Atepsa y EANA

La decisión del gremio se produjo luego de que la Secretaría de Trabajo recibiera la comunicación formal con el objetivo de abrir una instancia de diálogo. Desde el Gobierno señalaron que continúan impulsando negociaciones para alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad y continuidad del servicio aeronáutico.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que se abrió una instancia de diálogo.

Además, ratificaron su compromiso con la prestación de servicios esenciales y con el fortalecimiento del diálogo como vía para resolver conflictos laborales.

Un conflicto que lleva semanas de tensión

El conflicto salarial entre los controladores y EANA se arrastra desde hace varias semanas. En medio de la temporada alta, el Gobierno ya había dictado una conciliación obligatoria para desactivar un esquema de paros anterior.

Sin embargo, tras el vencimiento de esa instancia, Atepsa volvió a anunciar nuevas medidas de fuerza al considerar que no hubo respuestas integrales a sus reclamos. El sindicato exige mejoras salariales y condiciones laborales, y en las últimas semanas recibió el respaldo de otros gremios del sector aeronáutico, entre ellos APLA, AAA, APA y UPSA.

Qué puede pasar en los próximos días

La suspensión del paro abre una nueva ventana de negociación entre las partes. No obstante, desde el gremio advirtieron que podrían retomar el plan de lucha si no se registran avances concretos en la mesa de diálogo.

Por ahora, la normalización de los vuelos lleva alivio a pasajeros, aerolíneas y operadores turísticos, en un momento clave para el movimiento de viajeros dentro del país.