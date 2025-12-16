Se estrelló una avioneta, murieron diez personas y todo quedó grabado: "Nos desplomamos"

Poco después de ese desesperado mensaje, la aeronave tipo jet, un Cessna Citation 650, perdió altura y se precipitó sobre el techo de una estructura metálica perteneciente a una empresa de transportes pesados.

Según relataron las autoridades, la avioneta había intentado aterrizar de emergencia en un campo de fútbol cercano, pero no logró completar la maniobra y terminó impactando contra la bodega.

El choque desató un incendio de grandes proporciones, ya que en el lugar se almacenaban tanques de combustible y gas. La situación obligó a un amplio operativo de emergencia y a la evacuación preventiva de todas las personas que se encontraban en las inmediaciones.

De acuerdo con lo informado por Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, a la agencia de noticias AP, el riesgo de nuevas explosiones hizo necesario despejar rápidamente la zona.

avioneta mexico

Personas evacuadas luego del accidente

En total, unas 130 personas debieron ser evacuadas, según confirmó la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, en declaraciones a Milenio Televisión. La funcionaria destacó que la medida se tomó para evitar mayores complicaciones ante la magnitud del incendio y la peligrosidad de los materiales almacenados en la bodega afectada.

La aeronave había partido desde Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano. Así lo indicó Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, quien además precisó que se trataba de un jet privado de tamaño medio. Según la bitácora de vuelo, a bordo viajaban diez personas: ocho pasajeros y dos tripulantes. Todos fallecieron como consecuencia del impacto.

Entre las víctimas se encontraban tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos. Las autoridades confirmaron que los cuerpos ya fueron identificados, aunque hasta el momento no se difundieron públicamente sus identidades.

Vecinos de la zona relataron escenas de pánico y confusión en los minutos posteriores al siniestro. “Giró como cuando se zafa un ventilador”, describió Octavio Contreras, un habitante del lugar, en diálogo con la prensa local. “Luego oímos la explosión, hasta se movió la camioneta y después vimos salir el humo”, agregó, todavía impactado por lo ocurrido.

El estruendo del impacto y la columna de humo que se elevó tras el incendio fueron visibles desde varios puntos del municipio, lo que generó alarma entre los residentes y motivó la rápida llegada de bomberos, personal de Protección Civil y fuerzas de seguridad.

La Fiscalía General de la República inició una investigación para determinar las causas del accidente y establecer por qué la avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia. Entre los puntos que se analizarán se encuentran el estado técnico de la aeronave, las comunicaciones previas con la torre de control y las condiciones en las que se desarrolló el vuelo desde su salida en Acapulco.