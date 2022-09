Pasacalles cuota alimentaria (x no pagar).png La mujer puso un letrero que denuncia al padre de su hija por no pagar la cuota alimentaria en un puente peatonal de La Banda, Santiago del Estero. (Gentileza: Vía País)

Pasacalles y denuncia en Santiago del Estero: un espejo de lo que pasa en la Argentina

La frase es concreta y da cuenta de algo que viven miles de mujeres y chicos en la Argentina. Una investigación oficial hecha en la provincia de Buenos Aires, publicada en junio de 2022, indica que casi 7 de cada 10 madres separadas no recibe dinero de sus ex parejas para mantener a los hijos que tienen en común. O bien, a veces lo recibe y a veces no.

Entre ellas, más de la mitad (el 51% ) directamente no cuentan con la cuota alimentaria y tampoco con algún otro aporte para los gastos de sus hijos. O sea que ellas se hacen cargo de la totalidad de lo que salen la comida, la vivienda, ir a la escuela, la ropa y demás actividades.

Cuota alimentaria impaga: qué les pasa a esos chicos y a sus madres

La encuesta bonaerense reveló además que entre el 40% que sí recibe plata, 15% lo hace de forma irregular: no siempre saben cuándo o con cuánto van a contar para mantener a los chicos.

Mientras que el 8% de los casos no reciben cuota alimentaria pero el padre cubre otros gastos. Y en el 0,7% de los casos el papá falleció.

El informe concluye que, de las madres separadas que reciben algún aporte paterno, a 9 de cada 10 no les alcanza para mantener a sus hijos.

Deudores alimentarios: quiénes pagan lo que ellos deben

Los números de la investigación oficial muestran que el incumplir con la manutención de los hijos por parte de los padres no se da en casos aislados, sino que es algo estructural.

Y esto tiene consecuencias concretas: hace que esas mujeres y sus chicos sean más pobres que los varones. Con eso aparecen nuevos problemas.

Para sostener la casa el 40% de las madres separadas se endeuda. De ser acreedoras -por lo que les deben a ellas- pasan a ser deudoras de familiares, bancos o financieras que les prestan ese dinero. Y empiezan sus vidas cambian en función de eso.

Pago aguinaldo - pesos - dinero 02.png

Los expertos aseguran que el peso el peso de esa responsabilidad económica para acercarse lo más posible a que los chicos accedan a lo que necesitan recae sobre esas madres. Algo que se suma al resto de las tareas de las que también se encargan.

La crianza, los cuidados y las obligaciones para que la vida familiar funcione, que la comida esté en la heladera y luego en la mesa, que sus hijos vayan al colegio con lo necesario, que tengan espacios de juego y otras actividades. Eso en el tiempo que no ocupan en trabajar fuera de la casa.

Cuota alimentaria: qué pasa con los varones

Según la encuesta, solo 1 de cada 10 padres separados pasa una cuota digna, o bien pagan la educación, la salud y la manutención de sus hijos en forma pareja.

¿Qué es el “deber alimentario”?

Salarios mujer hombre ingresos brecha.png Entre las mujeres separadas con hijos a 9 de cada 10 no les alcanza para cubrir los gastos con lo que reciben de los padres de esos niños, según una encuesta oficial en la Provincia de Buenos Aires.

Es la obligación de dar alimentos que tienen los padres y las madres con respecto a sus hijos/as. Esta obligación incluye lo que ellos necesitan para su manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión o un oficio.

Ambos tienen que dar alimentos, convivan o no con los chicos hasta que ellos cumplan los 21 años. O bien hasta los 25 si ellos estudian o se capacitan y aún no pueden mantenerse solos.

¿Qué hacen las mujeres frente a los incumplimientos?

El porcentaje de reclamos ante la Justicia es bajo. Muchas no hacen porque no pueden pagar un abogado. Otras porque no saben que está esa posibilidad o bien porque tienen miedo por lo que pueda pasarles a ellas o a sus hijos por situaciones de violencia previa.

También porque saben que ellos están precarizados. O bien mienten sobre su sueldo y hasta se insolventan adrede para no pagar.

Hasta ahora existen distintos registros provinciales de deudores alimentarios. En el de la provincia de Buenos Aires. por ejemplo. el 1% de los deudores son madres y 99%, padres.

La provincia de Santiago del Estero, a través de la ley 6.717 creó su el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en 2005.