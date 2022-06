Cinthia Fernández mostró la transferencia de la cuota alimentaria que le envía Matías Defederico: "Expectativa y realidad"

Sobre la captura de lo que debería pagar Defederico escribió ‘expectativa’: “La cuota alimentaria actual en efectivo 168.828, más el monto de Osde”.

Y luego, sobre la captura del depósito hecho por el padre de sus hijas señaló ‘realidad’, donde se puede ver la fecha y el monto de total transferido: “Crédito 55.000”.

Cinthia Fernández

El duro descargo de Cinthia Fernández tras los fuertes dichos de Matías Defederico

El sábado, Matías Defederico estuvo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV) y realizó duras declaraciones sobre su relación con Cinthia Fernández, quien no se calló nada a la hora de responderle.

Desde su cuenta de Instagram, la panelista apuntó de manera picante contra Defederico y explicó el paso a paso del reclamo que mantiene con su ex desde hace muchos años por la manutención de las tres hijas que tuvieron.

"Ustedes saben que tengo un único problema, que es la cuota alimentaria. Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada", indicó.

"Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos.. Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Fue Ha dicho 'a esta hdp se le ocurre parir ahora' el peor hombre del mundo", agregó Cinthia, que explicó que tuvo que hablar con “jeques árabes para poder volver” por lo que estaba pasando con su ex.

"Eso fue parte de la pareja. Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, (…) pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese”, añadió.

"Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles. (…) No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se las prohibí", explicó Cinthia, exhibiendo los mensajes que intercambiaron por el festejo del Día del padre.

“Un padre conoce los talles de las hijas. Un padre conoce el nombre del pediatra, que tienen dos (…) Yo crié a mis hijas solita”, le aclaró Cinthia a Defederico.

“Si las amas, demostralo porque les cancelás un montón de veces porque ‘tenés que trabajar’ pero a las tres horas vemos una foto tuya en la cancha”, cerró de manera contundente.