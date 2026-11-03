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Después de las lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó nuevas precipitaciones para Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de varios días de inestabilidad, llegará una mejora.

Vuelven las lluvias y tormentas al AMBA. (Foto: generada con IA)

Vuelven las lluvias y tormentas al AMBA. (Foto: generada con IA)

El mal tiempo vuelve a ser protagonista en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la primera semana de noviembre. Tras las lluvias registradas durante este martes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nuevas precipitaciones y tormentas aisladas, seguidas por una mejora que permitirá disfrutar de jornadas más soleadas.

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De acuerdo con el pronóstico difundido para esta semana, el viernes 6 de noviembre es el día con mayor probabilidad de lluvias, mientras que el jueves se perfila como una de las jornadas más agradables.

Sin embargo, el cambio más importante llegará durante el fin de semana, cuando las temperaturas descenderán y las máximas rondarán los 20 grados, con condiciones estables tanto el sábado como el domingo. El pronóstico anticipó que el martes 3 de noviembre estuvo marcado por el aumento de la nubosidad y el regreso de la inestabilidad.

Se registraron tormentas durante la tarde y la noche, cuando se desarrollaron fenómenos aislados de lluvias. Para el miércoles 4 de noviembre, el SMN anticipa que las condiciones inestables podrían continuar durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con posibles chaparrones.

No obstante, hacia la tarde se espera una mejora progresiva, con cielo parcialmente nublado y sin nuevas precipitaciones previstas. La temperatura oscilará entre los 15 y los 25 grados.

Qué día mejora el tiempo en el AMBA

El jueves 5 de noviembre será una de las mejores jornadas de la semana para realizar actividades al aire libre. Según el pronóstico, se esperan condiciones estables, cielo mayormente despejado y ausencia de precipitaciones durante todo el día.

La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25, con una amplitud térmica considerable entre las primeras horas de la mañana y la tarde.

Sin embargo, la estabilidad no durará demasiado. Para el viernes 6 de noviembre se prevé un nuevo aumento de la nubosidad y el regreso de la posibilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con temperaturas de entre 15 y 23 grados.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo en Buenos Aires

Después de los períodos de inestabilidad, el fin de semana llegará con un descenso de las temperaturas y mejores condiciones meteorológicas. El sábado 7 se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

Para el domingo 8, el panorama será similar, aunque la mañana podría resultar todavía más fresca. La temperatura mínima descenderá hasta los 10 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 20.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana fresco, soleado y sin precipitaciones previstas, de acuerdo con las estimaciones proporcionadas.

Cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana. (Foto: generada con IA)

Cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana. (Foto: generada con IA)

Pronóstico extendido para Buenos Aires: temperaturas y lluvias día por día

Pronóstico

Martes 3

16 °C

22 °C

Tormentas aisladas por la noche

Miércoles 4

15 °C

25 °C

Chaparrones y mejora

Jueves 5

12 °C

25 °C

Mayormente despejado

Viernes 6

15 °C

23 °C

Posibles lluvias

Sábado 7

11 °C

20 °C

Soleado y fresco

Domingo 8

10 °C

20 °C

Soleado y fresco

El dato más destacado del pronóstico es que el fin de semana tendrá máximas hasta cinco grados inferiores a las previstas para el jueves, por lo que se recomienda tener abrigo a mano, especialmente durante las mañanas y las noches.

En pocas palabras

  • Mal tiempo: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica nuevas lluvias y tormentas para el AMBA.
  • Mejora: Se espera una mejora progresiva hacia la tarde del miércoles y condiciones estables el jueves.
  • Fin de semana: El fin de semana presentará un descenso de temperaturas, con máximas alrededor de los 20 grados y cielo despejado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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