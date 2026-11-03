Después de las lluvias y tormentas en el AMBA: cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana

3 NOV | 9:30h Se desarrollan tormentas en el sur de San Luis, Córdoba y sectores de La Pampa y Buenos Aires Rigen varios avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y granizo.Más info en https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/hdPVqr8AdD — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 3, 2026

No obstante, hacia la tarde se espera una mejora progresiva, con cielo parcialmente nublado y sin nuevas precipitaciones previstas. La temperatura oscilará entre los 15 y los 25 grados.

Qué día mejora el tiempo en el AMBA

El jueves 5 de noviembre será una de las mejores jornadas de la semana para realizar actividades al aire libre. Según el pronóstico, se esperan condiciones estables, cielo mayormente despejado y ausencia de precipitaciones durante todo el día.

La temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25, con una amplitud térmica considerable entre las primeras horas de la mañana y la tarde.

Sin embargo, la estabilidad no durará demasiado. Para el viernes 6 de noviembre se prevé un nuevo aumento de la nubosidad y el regreso de la posibilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con temperaturas de entre 15 y 23 grados.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo en Buenos Aires

Después de los períodos de inestabilidad, el fin de semana llegará con un descenso de las temperaturas y mejores condiciones meteorológicas. El sábado 7 se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

Para el domingo 8, el panorama será similar, aunque la mañana podría resultar todavía más fresca. La temperatura mínima descenderá hasta los 10 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 20.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana fresco, soleado y sin precipitaciones previstas, de acuerdo con las estimaciones proporcionadas.

Cuándo mejora el tiempo y cómo estará el fin de semana. (Foto: generada con IA)

Pronóstico extendido para Buenos Aires: temperaturas y lluvias día por día

Pronóstico

Martes 3

16 °C

22 °C

Tormentas aisladas por la noche

Miércoles 4

15 °C

25 °C

Chaparrones y mejora

Jueves 5

12 °C

25 °C

Mayormente despejado

Viernes 6

15 °C

23 °C

Posibles lluvias

Sábado 7

11 °C

20 °C

Soleado y fresco

Domingo 8

10 °C

20 °C

Soleado y fresco

El dato más destacado del pronóstico es que el fin de semana tendrá máximas hasta cinco grados inferiores a las previstas para el jueves, por lo que se recomienda tener abrigo a mano, especialmente durante las mañanas y las noches.