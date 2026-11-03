Un pitbull atacó brutalmente a una mujer y su hijo tuvo que intervenir para salvarla

En medio del forcejeo, el joven logró frenar el ataque, pero se hirió accidentalmente con el arma blanca a la altura del pecho. El perro murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el episodio y ambos integrantes de la familia fueron trasladados de urgencia al Hospital José María Cullen, donde recibieron atención médica especializada.

Personal policial trabajó en la vivienda de Chacras de Coria donde fue encontrada sin vida la mujer de 88 años (Foto: gentileza El Sol de Mendoza)

La mujer fue operada y su hijo sufrió una lesión pulmonar

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, explicó que la mujer ingresó con múltiples mordeduras en los miembros superiores e inferiores y debió ser intervenida. La paciente fue sometida a una limpieza quirúrgica profunda de las heridas, procedimiento conocido como toilette quirúrgica, para retirar tejido dañado y reducir el riesgo de infecciones.

Según el profesional, la mujer permanece internada en sala general, estable desde el punto de vista hemodinámico y bajo tratamiento con antibióticos. El cuadro de su hijo presentó una complicación diferente y potencialmente grave.

El joven sufrió una herida de arma blanca en la parte superior derecha del tórax que le provocó un neumotórax, una afección que se produce cuando ingresa aire al espacio que rodea el pulmón y puede comprometer su expansión. Moroni explicó que los médicos debieron colocarle un tubo de drenaje pleural para resolver la complicación, pero, a pesar de la gravedad inicial de las lesiones, ambos pacientes permanecen estables y presentan una evolución favorable.

Encontraron muerta a una jubilada en Mendoza

Mientras se conocían los detalles del episodio de Santa Fe, otro caso generó preocupación en la provincia de Mendoza. Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida dentro de su casa en el barrio privado Chacra Boedo, ubicado en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes, cuando uno de sus hijos regresó de trabajar e ingresó a la vivienda. Al entrar, encontró a su madre tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que, el hombre alertó inmediatamente a los servicios de emergencia.

Hasta el domicilio, situado en las inmediaciones de las calles Boedo y Antonio Próvolo, acudieron efectivos de la Comisaría 47ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Los profesionales médicos examinaron a la mujer y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras inspecciones de la vivienda, los investigadores encontraron un perro de raza pitbull dentro de la propiedad. Además, observaron que algunas de las lesiones que presentaba la víctima serían compatibles con mordeduras. Esta circunstancia abrió una línea de investigación para determinar si la jubilada sufrió un ataque del animal y si las heridas tuvieron relación directa con su fallecimiento.

Una jubilada de 88 años fue encontrada sin vida con heridas compatibles con mordeduras. (Foto: arhivo)

Qué investiga la Justicia sobre la muerte de la mujer de 88 años

La investigación judicial busca reconstruir las últimas horas de vida de la jubilada y establecer cómo se produjeron las lesiones que presentaba su cuerpo.

Entre los principales puntos que deberán esclarecerse se encuentran:

La causa exacta de muerte, que será determinada mediante la autopsia.

El origen de las heridas, para confirmar si fueron provocadas por mordeduras.

La posible intervención del perro que se encontraba dentro de la propiedad.

El tiempo transcurrido entre las lesiones y el hallazgo del cuerpo.

Las circunstancias en las que se encontraba el animal dentro de la vivienda.

Por el momento, no se puede afirmar que el pitbull haya provocado la muerte de la mujer, ya que esa posibilidad continúa bajo investigación.