Una policía de Córdoba salvó por teléfono a una bebé que se ahogaba: "La escucho llorar"

“Estoy con la bebé. Es recién nacida, tiene una semana y media de vida. Se acaba de poner morada. ¿Me podrías mandar un móvil?", expresó la mamá de la criatura en el llamado al 911. Rápidamente, la oficial le pidió: “Ponga la bebé en sus brazos boca abajo, incline la cabeza y dele pequeños golpecitos a la altura de los omóplatos”.

Ante esto, la mujer logró que su hija se vaya recuperando de manera progresiva. “La escucho llorar así que está mejor”, indicó la policía. En cuestión de segundos, los móviles policiales se encontraban en la puerta del domicilio para poder seguir asistiendo a la niña.

El hecho ocurrió en la vivienda que está ubicada en la calle Antártida al 4900 en Las Playas, Córdoba. Gracias a los masajes de primeros auxilios indicados a tiempo, la niña mejoró y pudo recuperar la respiración.

Maniobra de Heimlich: ¿Qué es y cómo se realiza?

La maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. Para desobstruir la vías aéreas hay que realizar el siguiente procedimiento.

Abrazá a la persona por la espalda y por debajo de sus brazos.

Poné una de tus manos en puño cerrado cuatro dedos encima de su ombligo, en la línea media del estómago

Coloca tu otra mano sobre el puño.

Reclina tu cuerpo un poco hacia delante

Hacé presión sobre el abdomen en sentido hacia atrás y arriba.

El testimonio de la madre que llamó desesperada al 911 para salvar a su hija

"La bebé se me puso morada. Me fui a buscar un remis y, mientras esperaba, del 911 me iban indicando qué hacer. Yo iba al pie de la letra de lo que me decían", reveló Andrea Sartori, desde su casa en barrio Las Playas, en diálogo con el DoceTV.

También relató que un taxista se negó a llevarla al hospital, a pesar de sus súplicas desesperadas. "Me dijo que lo disculpara, pero que tenía que terminar otro viaje", recordó.

Afortunadamente, la pequeña de pocas semanas de días pudo recuperar la respiración, gracias a las indicaciones de Gloria Farías Ordoñez, la agente que atendió el llamado de emergencia.

El testimonio de la madre que llamó desesperada al 911 y una oficial le salvo la vida

"Fue una experiencia única. Yo soy mamá también y me puse en la situación de esta mamá, de la desesperación que tenía. Lo primero que hice fue contenerla para calmarla y empezar la reanimación", dijo la oficial que atendió el llamado, y agregó que recibió la colaboración de una paramédica.

Luego, hizo hincapié en la emoción que le generó el momento de la llamada en el que Sartori le dijo que la bebé estaba recuperando su color y respiración normales. "Fue como si hubiera vuelto a la vida", sentenció.