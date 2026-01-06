Una protesta en Jerusalén terminó en tragedia: un joven murió atropellado por un colectivo

Un manifestante ultraortodoxo de 18 años murió y al menos tres personas resultaron heridas este martes en Jerusalén, luego de que un colectivo embistiera a un grupo que protestaba contra la ley de reclutamiento militar obligatorio en Israel.
Un manifestante ultraortodoxo de 18 años murió y al menos tres personas resultaron heridas durante una marcha contra la ley de reclutamiento militar obligatorio.
Un manifestante ultraortodoxo de 18 años murió y al menos tres personas resultaron heridas este martes en Jerusalén, luego de que un colectivo embistiera a un grupo que protestaba contra la ley de reclutamiento militar obligatorio en Israel.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bar Ilan y Tzafnia, una de las zonas donde se concentraron miles de manifestantes haredíes, en el marco de una jornada marcada por disturbios, cortes de tránsito y enfrentamientos con la policía.
De acuerdo con los servicios de emergencia israelíes, el joven fallecido quedó atrapado en el paragolpes del vehículo tras el impacto y terminó debajo del colectivo. Otras tres personas sufrieron heridas leves de origen traumático y fueron trasladadas en estado estable a distintos hospitales de la capital.
El hospital Hadassah–Ein Kerem informó que recibió a un adolescente de 14 años con lesiones, mientras que los otros dos heridos fueron derivados al hospital Hadassah del Monte Scopus. El conductor del ómnibus fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la policía para avanzar con la investigación.
Durante los disturbios, un equipo de periodistas también resultó afectado cuando fue alcanzado por una piedra, por lo que sus integrantes debieron recibir atención médica, según confirmó la fuerza de seguridad.
Ante el aumento de la violencia, la policía ordenó la dispersión de los manifestantes. Al no acatarse la orden y persistir los incidentes, los efectivos intervinieron para restablecer el orden público. En un comunicado, la fuerza condenó “la conducta violenta de los alborotadores” y advirtió que actuará “con determinación contra cualquiera que ponga en riesgo la seguridad pública, a los periodistas o a los agentes”.
La protesta se inscribió en el prolongado conflicto interno que atraviesa Israel por el servicio militar obligatorio y las exenciones históricas otorgadas a los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos. En reiteradas ocasiones, estas manifestaciones bloquearon accesos clave a Jerusalén y obligaron a desvíos y operativos especiales de seguridad.
El reclamo se intensificó luego de que el Tribunal Supremo resolviera que las exenciones para los estudiantes de yeshivá resultan injustas y discriminatorias, en particular en un contexto de guerra. Desde el inicio de la ofensiva contra Gaza, gran parte de la comunidad ultraortodoxa se negó a incorporarse al Ejército por motivos religiosos.
A pesar de las protestas, las autoridades israelíes emitieron a fines de julio unas 54.000 órdenes de reclutamiento dirigidas a miembros de la comunidad haredí, lo que profundizó la tensión social y política en el país.