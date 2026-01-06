Una protesta en Jerusalén terminó en tragedia: un joven murió atropellado por un colectivo

Durante los disturbios, un equipo de periodistas también resultó afectado cuando fue alcanzado por una piedra, por lo que sus integrantes debieron recibir atención médica, según confirmó la fuerza de seguridad.

Los paramédicos cargan el cuerpo de un hombre en una ambulancia después de que, según el servicio de ambulancias de Israel , muriera en una colisión que involucró a un autobús y varios peatones, en Jerusalén Los paramédicos cargan el cuerpo del joven en una ambulancia después de que muriera tras resultar atropellado por un autobús. (Foto: Reuters).

Ante el aumento de la violencia, la policía ordenó la dispersión de los manifestantes. Al no acatarse la orden y persistir los incidentes, los efectivos intervinieron para restablecer el orden público. En un comunicado, la fuerza condenó “la conducta violenta de los alborotadores” y advirtió que actuará “con determinación contra cualquiera que ponga en riesgo la seguridad pública, a los periodistas o a los agentes”.

De qué era la protesta en Israel

La protesta se inscribió en el prolongado conflicto interno que atraviesa Israel por el servicio militar obligatorio y las exenciones históricas otorgadas a los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos. En reiteradas ocasiones, estas manifestaciones bloquearon accesos clave a Jerusalén y obligaron a desvíos y operativos especiales de seguridad.

El reclamo se intensificó luego de que el Tribunal Supremo resolviera que las exenciones para los estudiantes de yeshivá resultan injustas y discriminatorias, en particular en un contexto de guerra. Desde el inicio de la ofensiva contra Gaza, gran parte de la comunidad ultraortodoxa se negó a incorporarse al Ejército por motivos religiosos.

A pesar de las protestas, las autoridades israelíes emitieron a fines de julio unas 54.000 órdenes de reclutamiento dirigidas a miembros de la comunidad haredí, lo que profundizó la tensión social y política en el país.