Venezuela | EXCLUSIVO: el testimonio de dirigentes a bordo del avión en que fueron deportados

Y añadió: "Tenemos un acuerdo con Venezuela que con nuestros pasaportes podemos entrar. No hay ninguna expresión de causa y no nos han dejado entrar simplemente para observar las elecciones".

Por su parte, el argentino Ramón Muerza, secretario General del Frente de Trabajadores de América Latina y el Caribe Demócratas Cristianos, contó: "Cuando me hacen la migración, me preguntan quién soy, me dan el pase y cuando voy a buscar las maletas, ahí hacen un circo y me sacan. Justo me encuentro con senadores y diputados de otros países".

Y en la misma línea, afirmó: "Nos habíamos comprometido con todo el pueblo de Latinoamérica que yo iba a participar y a trabajar para cuidar el voto de los venezolanos. No se pudo".

"No nos dejaron entrar", detalló también una pasajera brasileña en el mismo vuelo. "Nos han robado durante toda la vida", se sumó un joven venezolano que había viajado al país a buscar a sus familiares.

"Vinimos a buscar a mis abuelos porque no sabemos lo que va a pasar (...) Las elecciones de 2014 fueron exactamente lo mismo (...) El pueblo venezolano está cansado de sufrir y las cosas que hemos tenido que vivir", dijo.

Deportaron a Pablo Ponzone, conductor de A24 que iba a cubrir las elecciones en Venezuela

Ponzone y Mariano lo Bianco llegaron el jueves a Caracas en un vuelo de Latam, y tras arribar al aeropuerto fueron interrogados durante seis horas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Posteriormente, les quitaron los celulares y quedaron incomunicados. Tras esto, se embarcaron en un viaje desde Caracas, Venezuela, hasta Lima, Perú. Desde allí partirán en la noche de este sábado rumbo a Buenos Aires.