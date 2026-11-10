A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
COMPLICACIONES

Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

La China Ansa tuvo una noche llena de contratiempos en MasterChef Celebrity y hasta protagonizó un cruce con Karina Mazzocco.

10 nov 2026, 09:35
Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

La China Ansa fue la protagonista de una noche con bastantes contratiempos en MasterChef Celebrity (Telefe) en medio de la consigna de preparar una torta Rogel.

"Estoy frágil. Yo soy así, me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar. Estoy ciclotímica", reconoció la periodista.

Leé también

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Lizy Tagliani le hizo una pregunta a la China Ansa y recibió una tajante respuesta en MasterChef

Al verla profundamente angustiada, Maru Botana se acercó a intentó consolarla: "No llores", le dijo. Pero después la elaboración del postre trajo también un cruce con Karina Mazzocco, a quien acusó de sacarle el bollo del horno en el momento de la elaboración.

"¡Alguien me afanó el mío!", gritó la China Ansa ante la mirada de todo el grupo. Sin embargo, pese a todos los inconvenientes, el jurado del reality destacó su Rogel y tuvo una buena devolución.

"Una lloradita y a seguir China, denunciaste robos de tapas, hubo un montón de problemas en el medio", le dijo la conductora Wanda Nara metiéndose en aquella polémica entre las participantes.

Ahí, Mazzocco le aclaró: "China, es mentira que te robé una tapa", y la China Ansa le respondió firme en su postura: "Sí, una tapa me afanaste, te la llevaste de mi horno".

Sin embargo, la discusión no pasó a mayores y las dos terminaron abrazadas para dejar de lado aquella polémica: "China tramposa, no tengo más abrazos para vos", le dijo Karina entre risas sellando la reconciliación.

La fuerte respuesta de la China Ansa a una picante pregunta de Lizy Tagliani

La China Ansa sorprendió con una respuesta tajante ante una consulta de Lizy Tagliani que generó instantes de tensión en MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui les recordó a los participantes que tenían una picadora de carne a disposición. “Chicos, tienen una picadora de carne”, indicó el chef. Sin encontrarla, Lizy preguntó: “¿A dónde?”.

Damián Betular intervino para orientarla: “Lizy, la que tiene la China”. La aclaración generó una nueva duda en la humorista, que se dirigió a Ansa: “¿La tuya? ¿Tenemos que esperar que vos termines?”.

Concentrada en su preparación, la periodista le respondió sin vueltas: “No, bolu.., la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?”. Ante la reacción, Lizy Tagliani cerró el intercambio, entre risas, con una breve observación: “¡Qué carácter!”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Ansa MasterChef Celebrity

Lo más visto