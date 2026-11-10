Crisis, llanto y acusación de robo: la noche más difícil de la China Ansa en MasterChef Celebrity

"Una lloradita y a seguir China, denunciaste robos de tapas, hubo un montón de problemas en el medio", le dijo la conductora Wanda Nara metiéndose en aquella polémica entre las participantes.

Ahí, Mazzocco le aclaró: "China, es mentira que te robé una tapa", y la China Ansa le respondió firme en su postura: "Sí, una tapa me afanaste, te la llevaste de mi horno".

Sin embargo, la discusión no pasó a mayores y las dos terminaron abrazadas para dejar de lado aquella polémica: "China tramposa, no tengo más abrazos para vos", le dijo Karina entre risas sellando la reconciliación.

La fuerte respuesta de la China Ansa a una picante pregunta de Lizy Tagliani

La China Ansa sorprendió con una respuesta tajante ante una consulta de Lizy Tagliani que generó instantes de tensión en MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Germán Martitegui les recordó a los participantes que tenían una picadora de carne a disposición. “Chicos, tienen una picadora de carne”, indicó el chef. Sin encontrarla, Lizy preguntó: “¿A dónde?”.

Damián Betular intervino para orientarla: “Lizy, la que tiene la China”. La aclaración generó una nueva duda en la humorista, que se dirigió a Ansa: “¿La tuya? ¿Tenemos que esperar que vos termines?”.

Concentrada en su preparación, la periodista le respondió sin vueltas: “No, bolu.., la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?”. Ante la reacción, Lizy Tagliani cerró el intercambio, entre risas, con una breve observación: “¡Qué carácter!”.