El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una “bestia humana”

Sin embargo, el cambio ya había comenzado a mostrarlo semanas atrás. En un video en el que apareció con el torso desnudo, el hijo de Claudio Paul Caniggia desafió a sus seguidores con su habitual estilo provocador. “¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená. ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal”, lanzó.

En aquella publicación, había enumerado algunos de los hábitos que decidió abandonar, entre ellos el alcohol, el tabaco y la cerveza. Horas más tarde, compartió otro video mientras realizaba flexiones y eligió una sola palabra para acompañarlo: “Disciplina”.

Las nuevas fotografías, en las que posa sin remera desde distintos ángulos, generaron una catarata de comentarios y elogios de sus seguidores, que celebraron el resultado de su esfuerzo.

En paralelo, Alex Caniggia mantiene una intensa actividad laboral. Trabaja junto a su padre en la Caniggia Football Agency, dedicada a la representación de futbolistas, y participa del reality internacional Juego de Villanos, de Telemundo, donde hizo una entrada a puro lujo y ostentación bajo el lema “Un villano de otro level”.

Cuál fue la reacción de Alex Caniggia tras los dichos clasistas de Mariana Nannis sobre Melody Luz

La escandalosa interna entre Mariana Nannis y Alex Caniggia sumó un nuevo capítulo luego de las polémicas declaraciones de la mediática sobre Melody Luz, pareja de su hijo y mamá de su nieta, Venezia.

Durante su participación en el ciclo El Ejército de la Mañana, de Bondi, la ex de Claudio Paul Caniggia lanzó un comentario despectivo sobre el lugar de nacimiento de la bailarina. “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde la tira, ¿entendés?”, disparó.

La respuesta de Alex no tardó en llegar. A través de un video, el influencer salió al cruce de su madre y cuestionó que se metiera con su hija. “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta”, expresó indignado.

Además, reafirmó su decisión de cortar definitivamente el vínculo con ella. “En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”, aseguró.

El mediático también apuntó contra los dichos de Nannis sobre su hermana, Charlotte Caniggia, y cerró con una durísima frase: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable”. Finalmente, fue todavía más contundente: “Sos una rata de alcantarilla”.