A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DISCIPLINA PURA

El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una "bestia humana"

El influencer mostró el resultado de su exigente rutina de entrenamiento y dejó en evidencia una transformación corporal que no pasó inadvertida. Las fotos del antes y el después de Alex Caniggia.

10 nov 2026, 09:33
El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una “bestia humana”

El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una “bestia humana”

El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una “bestia humana”

El impactante cambio físico de Alex Caniggia: así logró convertirse en una “bestia humana”

Después de quedar en el centro de la polémica por su enfrentamiento con su madre, Mariana Nannis, a raíz de sus dichos sobre su hija Venezia y su pareja, Melody Luz, Alex Caniggia volvió a sorprender en las redes sociales. Esta vez, el mediático llamó la atención al mostrar el impactante cambio físico que consiguió después de un intenso proceso de entrenamiento.

Con un simple “Antes. Después”, el influencer publicó una serie de fotografías en las que comparó su aspecto de meses atrás con su actual figura. La diferencia es realmente notable: mientras en la imagen anterior se lo ve con una contextura física sin una clara definición muscular, en las actuales luce pectorales y abdominales bien marcados. Los tatuajes que cubren gran parte de su cuerpo son el único rasgo que permanece intacto entre ambas versiones.

Leé también

Escándalo y preocupación por Mariana Nannis: la dura versión que salió a la luz sobre su salud mental

Escándalo y preocupación por Mariana Nannis: la dura versión que salió a la luz sobre su salud mental

Fiel a su característico estilo sin filtro, la publicación de Alex estuvo acompañada por una contundente frase: “De ser obeso a convertirme en una BESTIA HUMANA”. Además, profundizó sobre el esfuerzo que hubo detrás de su transformación y dejó en claro que no fue algo casual.

“Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue DISCIPLINA, SACRIFICIO y HAMBRE de SUPERACIÓN”, escribió junto a las imágenes, que cosecharon miles de interacciones en pocas horas.

Sin embargo, el cambio ya había comenzado a mostrarlo semanas atrás. En un video en el que apareció con el torso desnudo, el hijo de Claudio Paul Caniggia desafió a sus seguidores con su habitual estilo provocador. “¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená. ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal”, lanzó.

En aquella publicación, había enumerado algunos de los hábitos que decidió abandonar, entre ellos el alcohol, el tabaco y la cerveza. Horas más tarde, compartió otro video mientras realizaba flexiones y eligió una sola palabra para acompañarlo: “Disciplina”.

Las nuevas fotografías, en las que posa sin remera desde distintos ángulos, generaron una catarata de comentarios y elogios de sus seguidores, que celebraron el resultado de su esfuerzo.

En paralelo, Alex Caniggia mantiene una intensa actividad laboral. Trabaja junto a su padre en la Caniggia Football Agency, dedicada a la representación de futbolistas, y participa del reality internacional Juego de Villanos, de Telemundo, donde hizo una entrada a puro lujo y ostentación bajo el lema “Un villano de otro level”.

Cuál fue la reacción de Alex Caniggia tras los dichos clasistas de Mariana Nannis sobre Melody Luz

La escandalosa interna entre Mariana Nannis y Alex Caniggia sumó un nuevo capítulo luego de las polémicas declaraciones de la mediática sobre Melody Luz, pareja de su hijo y mamá de su nieta, Venezia.

Durante su participación en el ciclo El Ejército de la Mañana, de Bondi, la ex de Claudio Paul Caniggia lanzó un comentario despectivo sobre el lugar de nacimiento de la bailarina. “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde la tira, ¿entendés?”, disparó.

La respuesta de Alex no tardó en llegar. A través de un video, el influencer salió al cruce de su madre y cuestionó que se metiera con su hija. “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta”, expresó indignado.

Además, reafirmó su decisión de cortar definitivamente el vínculo con ella. “En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”, aseguró.

El mediático también apuntó contra los dichos de Nannis sobre su hermana, Charlotte Caniggia, y cerró con una durísima frase: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable”. Finalmente, fue todavía más contundente: “Sos una rata de alcantarilla”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Alex Caniggia

Lo más visto