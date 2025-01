Video: intentaron abandonar a un cachorro en una veterinaria y terminaron a los machetazos

Embed

Sin embargo, no pidieron atención veterinaria, sino que intentaron abandonarlo allí para que la veterinaria se haga cargo. En ese momento los empleados comenzaron a explicarles que no podían dejarlo e irse. El dueño del local explicó: “No entraban en razón, le insistí que no haga esas cosas. Yo sabía que lo iba a dejar porque iba a ser peor que se lo lleve. En un momento el hombre abrió el baúl de la moto y sacó el machete. Le dije ‘ya está, está todo bien’”.

Minutos más tarde, los atacantes regresaron y comenzaron a romper el vidrio de la puerta. “Ella -la empleada- salió a apaciguar a la mujer, pero recibió golpes. Traté de separarlas y ahí apareció el hombre y me pegó un machetazo, me raspó solamente porque no me agarró de lleno”, agregó el responsable del local de mascotas.

Por último, el dueño del lugar contó que se realizó la denuncia en la comisaría séptima de la ciudad y aguarda que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Si bien los atacantes están identificados, no fueron detenidos.

El perrito, por su parte, se encuentra recuperándose favorablemente y ya están buscándole una familia que lo quiera hacer parte de su hogar.