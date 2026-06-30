El accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano

Záffora amplió el panorama y explicó que la situación no es nueva: "La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información". No era la primera vez que el Big tomaba cartas en el asunto: días atrás, la producción ya le había dado un duro llamado de atención a Andrea en cadena.

"Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia y necesito que escuches con atención. Mi decisión es la siguiente: ya estás formando parte de la placa de nominados y te prohíbo nominar esta noche. Espero que esta situación no se repita. No me obliguen a tomar medidas más severas", le advirtió el Big. Sin embargo, según Záffora, la actriz hizo caso omiso y continuó con la misma conducta, lo que pone en riesgo su continuidad en el juego.