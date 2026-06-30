El accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vive momentos de alta tensión. En medio de la rutina del mediodía, un inesperado accidente sembró preocupación entre los jugadores: mientras preparaban el almuerzo, una fuente de vidrio explotó en la cocina y puso en riesgo a varios de sus compañeros. La chilena Pincoya cocinaba junto a Nigro caramelo cuando se escuchó el estruendo y el recipiente estalló en pedazos. Ambas se sobresaltaron y reaccionaron de inmediato para evitar que los vidrios las alcanzaran.