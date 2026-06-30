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El accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano

Pincoya sufrió un percance en la cocina que terminó provocando una tensa discusión con Andrea del Boca en Gran Hermano.

30 jun 2026, 18:16
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El accidente de Pincoya que derivó en una pelea feroz con Andrea del Boca en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vive momentos de alta tensión. En medio de la rutina del mediodía, un inesperado accidente sembró preocupación entre los jugadores: mientras preparaban el almuerzo, una fuente de vidrio explotó en la cocina y puso en riesgo a varios de sus compañeros. La chilena Pincoya cocinaba junto a Nigro caramelo cuando se escuchó el estruendo y el recipiente estalló en pedazos. Ambas se sobresaltaron y reaccionaron de inmediato para evitar que los vidrios las alcanzaran.

El incidente derivó rápidamente en un cruce. Andrea del Boca expresó su preocupación por los restos de vidrio esparcidos y advirtió: "Uno pasa, se lo clava en la zapatilla y tiene un problema. Mirá acá también hay vidrios". Aunque aclaró que no responsabilizaba directamente a la chilena, remarcó: "No la estoy culpando, lo que estoy diciendo es quién estaba haciendo caramelo". Pincoya no tardó en responder: "Fue un accidente, yo no tengo culpa".

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Más tarde, ya en el jardín y rodeada por otros participantes, Pincoya volvió a dar su versión de los hechos y se mostró molesta por cómo se estaba manejando el episodio. "Eso es como si yo le echara la culpa de que él le puso mucha potencia. Porque lo estábamos cocinando a uno o dos, después estaba en seis, yo lo bajé y explotó", explicó. Lejos de dar el tema por terminado, también dejó entrever que la actitud de Andrea podía perjudicarla de cara al público: "¿Sabés para qué lo hace? Para que después quede mal afuera, que yo exploté la fuente y casi maté a todos en la casa. Eso es mentira, son accidentes", cerró frente a las cámaras.

¿Andrea del Boca podría ser expulsada de Gran Hermano?

Andrea del Boca tiene los días contados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) si no cambia su actitud. Así lo advirtió Guido Záffora en DDM (América TV), donde reveló que la actriz podría ser duramente sancionada e incluso expulsada del reality. "Andrea está soltando mucha información del exterior en Gran Hermano", señaló el periodista.

Záffora amplió el panorama y explicó que la situación no es nueva: "La semana pasada fue sancionada porque contó que tenía el plan de hacer una novela con Manu, el ex de Zoe Bogach. Y bueno, Gran Hermano no vio con buenos ojos eso. Ahora, Andrea insiste, no le importan las sanciones e insiste con dar información". No era la primera vez que el Big tomaba cartas en el asunto: días atrás, la producción ya le había dado un duro llamado de atención a Andrea en cadena.

"Quiero que sepas que no voy a dejar pasar esta desobediencia y necesito que escuches con atención. Mi decisión es la siguiente: ya estás formando parte de la placa de nominados y te prohíbo nominar esta noche. Espero que esta situación no se repita. No me obliguen a tomar medidas más severas", le advirtió el Big. Sin embargo, según Záffora, la actriz hizo caso omiso y continuó con la misma conducta, lo que pone en riesgo su continuidad en el juego.

     

 

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