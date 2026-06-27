La palabra de un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais en el trágico accidente: "Le hablábamos y..."

En ese contexto, Carlos también describió cuál fue la única reacción que alcanzó a percibir por parte de la conductora antes de que llegaran los equipos de emergencia. "Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó", expresó sobre los dramáticos momentos posteriores al impacto, que, según estimó, se produjo entre las 19:20 y las 19:25 hs.

El vecino también señaló que varias personas se acercaron de inmediato con la intención de rescatarla, aunque todos los intentos resultaron infructuosos debido al estado en el que había quedado el automóvil. "Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina", afirmó.

De esta manera, las declaraciones de Carlos permitieron reconstruir parte de los instantes posteriores al fatídico accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais. Su testimonio aportó nuevos detalles sobre el desesperado intento de asistencia realizado por vecinos y efectivos presentes en el lugar, en un episodio que continúa generando un fuerte impacto y mantiene consternado al país.

De qué manera se enteró el hijo de Ernestina Pais sobre la muerte de su madre

La trágica muerte de Ernestina Pais generó una enorme conmoción y se transformó en uno de los hechos más impactantes de los últimos días. La reconocida conductora falleció este 26 de junio a los 54 años, luego de protagonizar un fatal accidente cuando el vehículo que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa, un episodio que sacudió al ambiente artístico.

Durante la emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito repasó con cautela cómo se desarrolló el dramático hecho que terminó con la vida de la periodista. En ese marco, también dio a conocer cómo Benicio Guyot, el hijo de la conductora, recibió la devastadora noticia. "La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto", expresó el conductor al aire.

Benicio nació de la relación de Ernestina Pais con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. A lo largo de distintas entrevistas, la conductora manifestó en varias oportunidades que convertirse en madre significó un cambio profundo en su vida y que su hijo era el motor más importante de su cotidianeidad. Esa cercanía también quedaba reflejada en las publicaciones que compartía en sus redes sociales, donde solía mostrar momentos junto al joven y expresar el orgullo que sentía por verlo crecer.

En los períodos más complejos que atravesó, especialmente durante su recuperación y el tratamiento por sus problemas de salud mental y adicciones, Ernestina Pais reconoció públicamente que Benicio fue uno de los pilares fundamentales que la impulsó a seguir adelante y afrontar ese difícil proceso.