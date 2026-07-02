Mhoni Vidente predijo el futuro de la Selección Argentina en el Mundial y encendió las alarmas con una preocupante advertencia

Cuáles son las advertencias de seguridad y salud que lanzó Mhoni Vidente para el Mundial

Más allá de las proyecciones estrictamente deportivas, lo que más llamó la atención del público fueron las advertencias que realizó sobre situaciones externas a la competencia. Mhoni Vidente lanzó una preocupante advertencia para el Mundial 2026 y apuntó a tres ciudades de Estados Unidos debido a la posibilidad de atentados durante el desarrollo del certamen.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, expresó de manera alarmante. Además, señaló que ciudades como Houston, Chicago y Miami —esta última, la sede donde jugará la Selección Argentina frente a Cabo Verde— serían algunas de las más expuestas a este tipo de riesgos, considerando que las autoridades deberían extremar de inmediato las medidas de seguridad.

Por otra parte, Mhoni Vidente encendió las alarmas con una predicción sanitaria para el Mundial 2026, afirmando que visualiza una mayor circulación de enfermedades durante el período mundialista. Según su explicación, podrían registrarse brotes de distintos virus a lo largo de los tres países anfitriones. “Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá”, concluyó respecto a las complicaciones que observa en el corto plazo para el evento ecuménico.