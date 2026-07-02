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Mhoni Vidente predijo el futuro de la Selección Argentina en el Mundial y encendió las alarmas con una preocupante advertencia

La reconocida astróloga compartió su visión sobre el futuro de la Albiceleste de cara a los cruces de eliminación directa y lanzó preocupantes pronósticos.

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Mhoni Vidente predijo el futuro de la Selección Argentina en el Mundial y encendió las alarmas con una preocupante advertencia

El clima de los playoffs eliminatorios se vive con una enorme expectativa que trasciende las fronteras del campo de juego. A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, las predicciones sobre los posibles candidatos al título no dejan de multiplicarse. En las últimas horas, la astróloga Mhoni Vidente compartió su visión sobre el futuro de la Selección Argentina y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni tiene grandes posibilidades de llegar a la definición del torneo, aportando un condimento extra en la previa del cruce ante Cabo Verde.

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Foto: Reuters

Durante una de sus habituales transmisiones en vivo, la tarotista analizó el presente de los vigentes campeones del mundo y no dudó en posicionarlos de cara al partido del próximo viernes en Florida. La vidente destacó el presente de la Albiceleste y la ubicó entre los máximos favoritos para conquistar la Copa del Mundo: “Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte”, afirmó con contundencia.

Qué selecciones son candidatas a ganar el Mundial 2026 según Mhoni Vidente

Además de referirse de forma directa al futuro del seleccionado argentino, la tarotista elogió el rendimiento de otros equipos que vienen siendo protagonistas en la competencia de Norteamérica.

En ese sentido, aseguró que México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial y anticipó que ambos lograrán imponerse en sus respectivos compromisos. Respecto a esto, la astróloga sostuvo: “Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles”. Al mismo tiempo, también pronosticó victorias para España, Portugal e Inglaterra en la fase eliminatoria.

Cuáles son las advertencias de seguridad y salud que lanzó Mhoni Vidente para el Mundial

Más allá de las proyecciones estrictamente deportivas, lo que más llamó la atención del público fueron las advertencias que realizó sobre situaciones externas a la competencia. Mhoni Vidente lanzó una preocupante advertencia para el Mundial 2026 y apuntó a tres ciudades de Estados Unidos debido a la posibilidad de atentados durante el desarrollo del certamen.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, expresó de manera alarmante. Además, señaló que ciudades como Houston, Chicago y Miami —esta última, la sede donde jugará la Selección Argentina frente a Cabo Verde— serían algunas de las más expuestas a este tipo de riesgos, considerando que las autoridades deberían extremar de inmediato las medidas de seguridad.

Por otra parte, Mhoni Vidente encendió las alarmas con una predicción sanitaria para el Mundial 2026, afirmando que visualiza una mayor circulación de enfermedades durante el período mundialista. Según su explicación, podrían registrarse brotes de distintos virus a lo largo de los tres países anfitriones. “Sí creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, del ébola, del hantavirus, del rotavirus a Estados Unidos, a México y a Canadá”, concluyó respecto a las complicaciones que observa en el corto plazo para el evento ecuménico.

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