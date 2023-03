Video | Violento choque en Pompeya entre un auto y un colectivo: hay 25 personas heridas

El testimonio del chofer del colectivo

Accidente Nueva POmpeya 4.jfif

"Veníamos los dos manejando y el chico dobló en U y no pude esquivarlo; es algo común en el Metrobus que la gente doble y no mire", sostuvo el chofer del colectivo en declaraciones a TN.

"Fue un susto grande. Ahora creo que me bajó la presión. Me preocupaba los pasajeros, había un muchacho que venía con dos o tres criaturas que afortunadamente no les pasó nada", relató el conductor del colectivo.

Como resultado del choque, 25 personas sufrieron heridas de distinta consideración, entre ellos el conductor del automóvil, que fue rescatado dentro del habitáculo por personal de Bomberos de la Ciudad.

Los heridos fueron traslados a los Hospitales Pena, Ramos Mejía y Argerich.

Video | El rescate al chofer del auto

Entre los pasajeros heridos se encontraban una mujer embarazada que quedó en observación y otra mujer que sufrió fractura de tobillo y el resto con distintos traumatismos y heridas cortantes, según informó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Crescenti contó que acudieron al lugar del accidente 15 ambulancias, una unidad de catástrofe y varias motos. "Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima y los heridos ya están recibiendo la segunda atención en hospitales", señaló.

"En total son 25 heridos. Hemos trasladado a uno de ellos, que es el conductor del Ford, al hospital Penna con politraumatismos diversos ya que el colectivo impactó sobre el lado del conductor provocándole diversas heridas", dijo Crescenti.

Del operativo emergencia sanitaria participaron 15 ambulancias del SAME, una dotación de Bomberos y Policía de la Ciudad.

Por el momento, la avenida Chiclana al 4000 se encontraba cerrada al tránsito mientras se realizaban las pericias viales y posterior retiro de los rodados siniestrados.