Viviana Canosa apuntó contra Hebe de Bonafini: "Cómo me decepcionaste"

"Todos golpeados, cagados a palos. No te alcanza para llegar a fin de mes. Te matan por unas zapatillas. Tenemos mas inflación que Venezuela. No te alcanza para cargar la sube. Tenemos hambre, pobreza e indigencia. Vivimos en un gobierno que valora la ideología de genero, pero no al campo".

"Videla decía si así no lo hiciera Dios y la patria me lo demanden. Bueno, ya se lo demando Dios y la patria. La dictadura militar torturó, mató, creo centros clandestinos de detención y hasta se afano los bebés. Son unos hijos de puta. Y la sociedad civil fue cómplice".

"Se apropiaron del día de la mujer y hoy se apropiaron del 24 de marzo. ¿Desde cuándo los derechos humanos son de ustedes?. Los derechos humanos son de todos. Ustedes se apropiaron de la verdad y nos instalaron la mentira".

"Como en el Frente de Todos contra todos se odian. Cada uno hizo su acto. Su circo. Por un lado, el Presidente que deliró hablando de Lito Nebbia y Charly García mientras Máxímo Kirchner rodeado de Grabois, Boudou y otros impresentables mas marcharon desde la ESMA hasta la plaza de mayo".

