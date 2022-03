Viviana Canosa dijo que el kirchnerismo quiere que Alberto Fernández renuncie: "No lo necesitan más"

"El presidente que venía a cerrar la grieta no pudo ni con la grieta de su propio partido. El Kirchnerismo ganó hace dos años, ya la tienen a Cristina, no lo necesitan más a Alberto". "El presidente que venía a cerrar la grieta no pudo ni con la grieta de su propio partido. El Kirchnerismo ganó hace dos años, ya la tienen a Cristina, no lo necesitan más a Alberto".