Viviana Canosa habló de la interna en el Frente de Todos y criticó el impuesto a la herencia

"Está claro que Alberto Fernández es un funcionario que no funciona, pero Cristina también es una funcionaria que no funciona".

"Ahora los K vienen por el impuesto a la herencia. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos hasta después de muertos?".

"La herencia es fruto del trabajo de tu viejo o tu abuelo y ya pagó todo lo que tenía que pagar. La herencia nos corresponde a nosotros, no al Estado".

