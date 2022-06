Viviana Canosa pidió que el INADI intervenga en favor de Javier Milei: "Que se meta..."

“Todo muy trucho. Como todo lo trucho, te das cuenta que es trucho. No hay manera de disimularlo. Tenemos un gobierno berreta, de mala calidad, mal terminado. Una especie de ‘Todo por $2’, que no sé cómo se llamaría ahora con el peso tan devaluado”. “Todo muy trucho. Como todo lo trucho, te das cuenta que es trucho. No hay manera de disimularlo. Tenemos un gobierno berreta, de mala calidad, mal terminado. Una especie de ‘Todo por $2’, que no sé cómo se llamaría ahora con el peso tan devaluado”.