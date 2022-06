Guerra total entre los movimientos sociales y La Cámpora tras las críticas de Cristina Kirchner

La CTA, la central de trabajadores argentinos alineada al kirchnerismo duro junto con Hugo Yasky y Pablo Moyano, había servido de escenario el lunes para las críticas de la vicepresidenta contra los movimientos sociales albertistas y de izquierda al deslizar irregularidades y el uso político clientelar que aplican las organizaciones sociales cuando obligan a los beneficiarios a asistir a marchas de protesta y entregar una parte de sus ingresos. "Si Evita los viera..." había ironizado Cristina el lunes desde Avellaneda.

El reproche del "Chino" Navarro a Cristina Kirchner

Fernando "Chino" Navarro

Este martes, 24 horas después del duro discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda, el Movimiento Evita y la UTEP, dos organizaciones sociales oficialistas, se reunieron por separado para debatir una respuesta a las críticas que esta mañana se profundizaron con declaraciones del secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque.

En una serie de mensajes en su cuenta oficial en Twitter, Navarro dijo que desde el Movimiento Evita con quien comparte conducción con el dirigente Emilio Pérsico pregona "la unidad pero la descalificación no ayuda. Parece que es más fácil ser patrón que dirigente. Los únicos que se benefician con estas peleas son Macri, Milei y los grupos económicos", arremetió.

Navarro defendió al Movimiento Evita al recordar que "en la pandemia hubo 15 mil ollas populares, que atendieron mujeres y hombres de los barrios que se organizan en torno a las organizaciones sociales. Allí el Estado no está, por eso, nos duele la forma en la que habló @CFKArgentina".

https://twitter.com/chino_navarrook/status/1539326032993325056 En la pandemia hubo 15 mil ollas populares, que atendieron mujeres y hombres de los barrios que se organizan en torno a las organizaciones sociales. Allí el Estado no está, por eso, nos duele la forma en la que habló @CFKArgentina. @aleberco@radioconvos899@pasaroncosas899 — Chino Navarro (@chino_navarrook) June 21, 2022

La réplica de la UTEP a Cristina Kirchner

Después de un tumultuoso congreso en Constitución, las organizaciones sociales de la Economía Popular señalaron en un comunicado este martes que "en el país hay más de 10 millones de adultos que no tienen empleo registrado ni ingresos regulares" y aseguró que "no por eso son vagos o planeros" y recibieron en pandemia "ingresos de emergencia" en referencia al IFE.

"La comunidad organizada debe ser protagonista de estas políticas que parió luchando y obteniendo leyes que se aprobaron por unanimidad", dijo la UTEP. Admitió que "como en todos los campos de la vida social (la política, el sindicalismo, las empresas, los medios, la justicia) se producen hechos de corrupción, desviaciones y abusos".

Pero, en línea con el discurso de Alberto Fernández que habló de "alguna picardía" de los movimientos sociales que el gobierno no coincide y que "no se puede generalizar", desde la UTEP señalaron que "no es justo que miles de militantes sociales y trabajadores sean estigmatizados".

https://twitter.com/UTEPoficial/status/1539328171325136896 La Economía Popular es Trabajo, No tercerización pic.twitter.com/cZKoZeM24p — UTEP (@UTEPoficial) June 21, 2022

El contraataque de Larroque: "El ajuste que pactaron los movimientos sociales con Guzmán"

guzman-larroque.jpg

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y una de las caras principales del kirchnerismo duro dijo en declaraciones radiales que “hay que tener coraje para tomar las decisiones que hay que tomar” y destacó que el discurso de Cristina “fue una inyección de ánimo para la militancia y para el pueblo argentino en general, que la ve a ella como una referencia”.

En una nueva crítica al gobierno de Alberto Fernández Larroque dijo que "en estos dos años ha sido un gran error para un sector pensar que Cristina podía ser un problema y no ponderarla o aprovecharla” y definió al Gobierno como un “equipo que empata siempre” y que por esa razón “hay zozobra” en la sociedad, por lo que pidió “empezar a ganar”.

En ese marco, Larroque lanzó nuevas críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que “hizo un acuerdo para bancar el ajuste con un sector de las organizaciones que se benefició aumentando los planes para administrar”.