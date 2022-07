Viviana Canosa le pidió a "Dios" que le "demande" al Gobierno "ponerse las pilas"

"La ministra asumió hace una semana y ya tiene el boleto picado. Los anuncios fueron muy pobres, dijo que no va a gastar más de lo que tenemos, no le creo. Dice que no va a permitir abusos de precios, ¿cómo? ¿Con el control de precios que nunca funcionó?" "La ministra asumió hace una semana y ya tiene el boleto picado. Los anuncios fueron muy pobres, dijo que no va a gastar más de lo que tenemos, no le creo. Dice que no va a permitir abusos de precios, ¿cómo? ¿Con el control de precios que nunca funcionó?"

"Acá la ves a Cristina acusada como jefa de una asociación ilícita. La corrupción es el motor del kirchnerismo ¿cuánto más se van a afanar? No les importa nada. Es tan claro que no les importa nada que la Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del Gobierno, planteó que Cristina es inocente. Tachame la doble"

"Presidente vea la realidad. Si la gente se queja es porque está vivienda muy mal ¿en qué mundo estará el Presidente? Otra vez cita a músicos del rock nacional. Ahora le tocó a León Gieco, qué confundido que está. Habla de odio, de armas de que quieren desunirlos. Presidente, ustedes ya están desunidos, son el Frente de todos contra todos. Y como siempre los hits que no pueden faltar en un discurso del Presidente. El Gobierno es un manual de excusas, cambie la canción que ya aburre"

"Hasta los chicos se dan cuenta que la que gobierna es ella. Basta de títeres. Necesitamos que mande uno solo porque el doble comando nos está haciendo chocar. No les importa nada"

"Le pido a Dios y a la patria que se pongan las pilas y que demanden ya. No aguantamos más. Gracias a esta gente que nos gobierna, cada día cuando te levantas. Sentís que la Argentina está un poquito peor que ayer. Y eso pasa porque no les importa nada"

"Sigue el desabastecimiento y nadie se preocupa. Nadie da una respuesta, ya nos estamos acostumbrando también al desabastecimiento, no les importa nada"

