Viviana Canosa: "La sociedad prefiere más a las lesbianas que a las monjas"

"Tenemos algo en común los gays y heterosexuales, los verdes y celestes de mi familia. Nos amamos, laburamos y no vivimos del Estado"

"Tenemos a un Presidente y a una Vicepresidenta que no se hablan. Un canciller que no sabe hablar inglés y una senadora que no sabe hablar castellano. Somos noticia en España por lo brutos que son nuestros políticos".

"La sociedad prefiere a las lesbianas que a las monjas. Es políticamente correcto ser gay y políticamente incorrecto ser monja. Vivimos en una sociedad totalitaria donde nos bombardean a impuestos para después darnos órdenes como esclavos".

"Lo único que quedó claro es la interna entre Alberto y Cristina ya nadie quiere ocultarlo. Pero Cristina todavía no decidió qué hacer con Alberto, sigue especulando entre los costos y los beneficios".

"A la casta política nunca le importa la gente. Esta discusión sobre qué hacer con el Presidente ya se discute entre las bases del kirchnerismo".

