El editorial de Viviana Canosa: la ruptura del Frente de Todos y la "responsabilidad" de Cristina Kirchner

"Ahora no te hagas la desentendida. El fracaso del Presidente también es tu fracaso".

"Somos un rebaño de pelotudos. Nos vienen mintiendo todos hace mil años. El Senado aprobó el acuerdo con el FMI, se rompió el Frente de Todos".

"Cristina se rajó del Senado en el moento de votar porque ella no estaba a favor del acuerdo con el FMI. Cristina, este acuerdo lo hizo tu gobierno. Sos responsable, hipócrita. Esta es una coalición de gobierno que no se pone de acuerdo en nada".

