Viviana Canosa y el futuro del país: "Mañana comienza el Gobierno de Sergio Massa"

"Habría que tercerizar la Argentina. Entre Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof vs Ángela Merkel. Tercerizás, le ponés buena guita y que venga a gobernar Ángela Merkel".

"Está claro que es Néstor Kirchner quien habilita el juego para que Lázaro Báez sea el gran ganador de la obra pública del kirchnerismo. Los K usaron su poder para generar negocios y ser hiper millonarios. Donde hay una necesidad, los K lo convierten en un negocio. Cristina se hace la víctima cuando todos sabemos que se afanaron el país".

"Es tan mala que como Alberto Fernández no le pudo asegurar la impunidad. Le quitó el apoyo y subió al ring a Sergio Massa. Hoy presentó a su equipo económico. Por lo menos parece que tiene un plan. Batakis se fue sin que sepamos para qué vino. Qué quería hacer. Massa asume mañana y el miércoles ya da los anuncios. En los anuncios ya avisó que va a haber un párrafo aparte para el campo".

"Hoy vi varias veces el alegato del fiscal Luciani y pensaba: es muy difícil, llámese Sergio Massa o quién sea, en estas circunstancias, asumir como superministro. Porque ya está, todos los argentinos saben que Cristina es una delincuente y él va a tener que ayudar al gobierno de esta delincuente"

"Está tan devaluado el gordo que pareciera que Massa fuese el presidente y Alberto Fernández un empleado más. Mañana comienza el Gobierno de Sergio Massa".

"Mientras tanto la gente se pregunta que va a pasar con el dólar, la inflación, los precios, las tarifas, la pobreza, el hambre. Pero nuestros gobernantes prefieren no hablar y seguir jugando al misterio. Esperemos que no cambie con la llegada de Massa"

El editorial de Viviana Canosa completo