Una fuga de gas provocó un impactante incendio en Caballito con llamas de hasta 12 metros

El control de las llamas por parte de los Bomberos

El comandante de los Bomberos, Diego Pablo Coria, brindó declaraciones a los medios presentes en el lugar, entre ellos A24, donde precisó en qué estado se encuentra el incendio y llevó tranquilidad a los vecinos.

"Para tranquilidad de todos, el incendio ya está controlado. Trabajamos con cuatro líneas de ataque, en dos frentes. Personal de la empresa de Metrogas acaba de llegar al caño, que se encuentra a 0,80 centímetros, es un caño de media presión. Como pueden observar, la altura de las llamas ya bajó, lo que significa que está siendo efectivo en este momento el control” de las llamas, explicó el jefe de bomberos en diálogo con la prensa.

"Tenemos en este momento aproximadamente 40 bomberos trabajando con dos frentes de ataque, dividido con cisternas y unidades de ataque y ya está controlado, para tranquilidad de todos, ya está controlado el incendio", insistió.

Sobre los heridos, precisó que "por lo pronto, tenemos un masculino que trabajaba en el local de la vereda en frente, una bicicletería, que sufrió quemaduras en miembros superiores, trasladado por el SAME al hospital Durán".

Dos locales perteneciente a una bicicletería y a una peluquería que se encontraban en frente del siniestro fueron incendiados. Coria indicó que, además, un estacionamiento también fue afectado con dos motos prendidas fuego y un auto que se encontraba en el tercer piso que resultó con una "afectación parcial, que lo corrieron al contrafrente".

El jefe de bomberos dijo que por precaución se llevó a cabo la "evacuación del edificio lindero" al incendiado "donde se retiraron a nueve personas".

Sobre el momento en el que culminará el operativo, analizó que "vamos a seguir unas horas más hasta que logremos el corte total" y señaló que "de eso está encargado el personal de Metrogas".