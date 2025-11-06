Incendio y muerte en pleno barrio de Palermo: quién es la víctima fatal del trágico hecho

Un trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este jueves en un edificio de diez pisos ubicado en el barrio porteño de Palermo dejó como saldo la muerte de una mujer de 68 años y cinco personas heridas por inhalación de humo.
El fuego se desató durante la madrugada en un departamento sobre Scalabrini Ortiz al 2300. Bomberos y personal del SAME trabajaron más de una hora para controlar el siniestro. Otras 5 personas debieron ser asistidas.
Incendio y desesperación en Palermo: una mujer murió y otras cinco personas fueron hospitalizadas
El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, donde se montó un amplio despliegue policial, sanitario y de bomberos. Cerca de las 2 de la madrugada, una columna de humo comenzó a salir del departamento en el que se originó el fuego, alertando a los residentes del edificio, quienes llamaron de inmediato al 911.
Al lugar acudieron varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron durante más de una hora para contener las llamas y evitar que se propagaran a otras unidades. Al mismo tiempo, el SAME envió cinco ambulancias y una unidad de triage para asistir a las personas afectadas.
“La labor principal fue contener la propagación del fuego y ventilar los pisos superiores debido a la cantidad de humo acumulado”, explicaron los Bomberos. El incendio se concentró en el interior de una unidad, aunque el denso humo se extendió rápidamente por el edificio debido a la circulación interna de aire y a la hora en la que ocurrió el siniestro, cuando la mayoría de los habitantes dormía.
Mientras los bomberos intervenían, el SAME asistió a vecinos que lograron evacuar el edificio por sus propios medios, aunque varios de ellos presentaban síntomas de intoxicación producto de la inhalación de humo. Cinco personas fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de peligro.
Sin embargo, los equipos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años, residente del departamento donde se habría originado el incendio. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima no logró sobrevivir a la situación. Su identidad no fue difundida públicamente.
La noticia impactó fuertemente entre los vecinos, algunos de los cuales se mantuvieron en la vereda hasta el amanecer, siguiendo el operativo y a la espera de novedades.
“Se escucharon gritos y después se llenó todo de humo. Tratamos de bajar, pero no se podía ver nada. Nos dijeron que nos quedáramos cerca del piso y esperáramos ayuda”, relató una residente del quinto piso.
La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar cómo se originó el fuego. Entre las hipótesis iniciales se investigan posibles fallas eléctricas o el mal funcionamiento de un artefacto dentro del departamento afectado.
Para facilitar las tareas de peritaje, la circulación en Scalabrini Ortiz al 2300 permaneció totalmente cortada durante la mañana. Las autoridades recomendaron evitar la zona hasta que el edificio terminara de ventilar y quedara asegurado.