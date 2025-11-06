Incendio y muerte en pleno barrio de Palermo: quién es la víctima fatal del trágico hecho

Mientras los bomberos intervenían, el SAME asistió a vecinos que lograron evacuar el edificio por sus propios medios, aunque varios de ellos presentaban síntomas de intoxicación producto de la inhalación de humo. Cinco personas fueron atendidas en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

Una víctima fatal y una comunidad afectada

Sin embargo, los equipos de emergencias confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años, residente del departamento donde se habría originado el incendio. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima no logró sobrevivir a la situación. Su identidad no fue difundida públicamente.

La noticia impactó fuertemente entre los vecinos, algunos de los cuales se mantuvieron en la vereda hasta el amanecer, siguiendo el operativo y a la espera de novedades.

“Se escucharon gritos y después se llenó todo de humo. Tratamos de bajar, pero no se podía ver nada. Nos dijeron que nos quedáramos cerca del piso y esperáramos ayuda”, relató una residente del quinto piso.

Investigación en curso

La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar cómo se originó el fuego. Entre las hipótesis iniciales se investigan posibles fallas eléctricas o el mal funcionamiento de un artefacto dentro del departamento afectado.

Para facilitar las tareas de peritaje, la circulación en Scalabrini Ortiz al 2300 permaneció totalmente cortada durante la mañana. Las autoridades recomendaron evitar la zona hasta que el edificio terminara de ventilar y quedara asegurado.