Dos hombres en situación de calle fueron hallados muertos en medio de una ola de frío extremo

Horas más tarde, cerca de las 15:40, se produjo el segundo hallazgo en un descampado de calle Lola Mora al 2600, en barrio Villa Bustos Anexo.

Allí fue encontrado otro hombre mayor de edad, también en situación de calle, recostado sobre un colchón y sin signos vitales. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en este caso no se observaron signos de violencia y todavía no se logró establecer la identidad de la víctima.

Cómo sigue la investigación

En ambos hechos interviene la Justicia de Córdoba, que dispuso las medidas correspondientes para determinar las causas de muerte. Por el momento no se confirmó un vínculo entre los casos ni una hipótesis oficial cerrada.