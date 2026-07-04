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Dos hombres en situación de calle fueron hallados muertos en medio de una ola de frío extremo

La Justicia investiga las causas de las muertes y si el frío extremo pudo haber sido un factor determinante en ambos casos.

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Dos hombres en situación de calle fueron hallados muertos en Córdoba en medio de una ola de frío extremo

Dos hombres en situación de calle fueron hallados muertos en Córdoba en medio de una ola de frío extremo

Dos hombres en situación de calle fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la ciudad de Córdoba durante una jornada marcada por temperaturas extremadamente bajas, lo que abrió una investigación para determinar si el frío tuvo relación con los fallecimientos.

Leé también Venezuela elevó a 2.645 la cifra de muertos y 12.666 heridos por el doble terremoto
El Gobierno informó además que hay 12.666 heridos, 6.462 personas rescatadas y más de 15.000 damnificados que quedaron sin vivienda. (Foto: Reuters)

El hecho ocurrió tras un día en el que la capital provincial registró una mínima cercana a los 2,5 grados y una máxima que apenas llegó a los 7 grados, en el marco de una ola polar que afecta a gran parte del país.

Córdoba: el hallazgo de los cuerpos de las personas que estaban en situación de calle

El primero de los casos se registró en un descampado del barrio Ameghino Norte, en la zona de Aviador Pedro Zanni al 3300. El cuerpo fue encontrado luego de un aviso a la Policía, realizado por el propio hermano de la víctima, quien lo halló sin signos vitales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal judicial para llevar adelante las primeras pericias. La persona fallecida estaba en situación de calle, según confirmaron fuentes del caso.

Horas más tarde, cerca de las 15:40, se produjo el segundo hallazgo en un descampado de calle Lola Mora al 2600, en barrio Villa Bustos Anexo.

Allí fue encontrado otro hombre mayor de edad, también en situación de calle, recostado sobre un colchón y sin signos vitales. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en este caso no se observaron signos de violencia y todavía no se logró establecer la identidad de la víctima.

Cómo sigue la investigación

En ambos hechos interviene la Justicia de Córdoba, que dispuso las medidas correspondientes para determinar las causas de muerte. Por el momento no se confirmó un vínculo entre los casos ni una hipótesis oficial cerrada.

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